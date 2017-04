Magische Momente in der NMS 1

Singen, Tanzen, Schauspielern – die Schüler der Neuen Mittelschule 1 zeigen im Musical „Magic Jukebox“ groß auf.



St. Johann | Die ganze Schule hat mitgeholfen, um das Musical „Magic Jukebox“ auf die Bühne zu bringen. Und die Mühe hat sich gelohnt, wie die Standing Ovations im ausverkauften Saal nach der Premiere eindrucksvoll unter Beweis stellten. Unter der Leitung von Direktorin Hildburg Eberle zeigten die Schüler mit der Geschichte einer magischen Jukebox, die den Zuschauern die verschiedenen Musikrichtungen näher bringt, groß auf.



Musicalautorin Hildburg Eberle sowie den Komponisten Christian Plattner und Rainer Schiestl ist es gelungen, ein abwechslungsreiches Stück zu inszenieren, das wohl seinesgleichen sucht. In tollen Kostümen wurde gesungen, geschauspielert und getanzt, was das Zeug hielt. Ganz nach dem Motto von Direktorin Eberle „Es gibt keine Hauptrollen, nur Rollen, die man perfekt ausfüllen kann“, beeindruckten die Schüler auf verschiedenste Weise.



In den größeren Rollen brillierten Phillip Hauser, Zoe Purger, Philipp Zanolin, Laura Leitner, Thomas Wieser, Laura Stöckl und Jana Salfenauer.



Als Solo-Sänger begeisterten Stella Bösz, Luna Granig, Andreas Gruber, Josef Laiminger, Aylin Özcinar, Zoe Purger, Sophia Ritter, Antonia Waltl und Lea Wörgötter. Einen unvergesslichen Showmoment liefert auch Julian Hechenberger, Ionut Bita und Philipp Dorfer als Tenöre.



Für die schmissige Choreographie zeigten sich die Lehrer Eveline Brandstätter, Catherine Fuschlberger und Evi Pravda verantwortlich. Unter der Leitung von Linda Polak lief der Chor zu Höchstformen auf. Beim Musical „Magic Jukebox“ standen über 100 Schüler auf der Bühne. Eine tolle Produktion! Applaus an das ganze Team! Johanna Monitzer

Bild: Julian Hechenberger, Ionut Bita und Philipp Dorfer (v.li.) legten sich ins Zeug. Foto: Monitzer