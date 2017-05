MARJAM â€“ Patinnen fÃ¼r geflÃ¼chtete Frauen in Tirol

MARJAM – Patinnen für geflüchtete Frauen in Tirol

Zum Auftakt des Projekts „MARJAM – Patinnen für geflüchtete Frauen in Tirol“ im Bezirk Kitzbühel freue ich mich, Sie zum Informationsabend am Donnerstag, 18. Mai 2017 um 19:00 Uhr in der Cafeteria des PTS beim Kaisersaal in St. Johann herzlich einzuladen.

Das Projekt MARJAM ist eine Initiative des Landes Tirol (Abt. Gesellschaft und Arbeit) in Kooperation mit der Freiwilligenpartnerschaft Tirol und unterstützt persönliche Kontakte zwischen hier lebenden und neu zugezogenen Frauen in Form von ehrenamtlichen „Patenschaften“.

Unsere Ziele sind:

• Unterstützung von asylsuchenden, asylberechtigten und subsidiär schutzberechtigten Frauen in Tirol bei der Integration, im Besonderen beim Kennenlernen der Aufnahmegesellschaft

• eigenständige Existenzsicherung für Frauen mit Flucht- / Migrationsgeschichte ermöglichen

• Akzeptanz für Geflüchtete in der Aufnahmegesellschaft erhöhen

Derzeit sind in Tirol rund ein Drittel der geflüchteten Menschen Frauen (ca. 1.800 im Juni 2016), die um Asyl ansuchen oder bereits angesucht haben, und die oftmals eine mehr oder weniger dramatische Fluchtgeschichte erlebt haben. Vertriebene/geflüchtete Frauen haben andere Bedürfnisse als Männer und brauchen spezifische Informationen oder Formen der Begleitung.

Kontakt:

Freiwilligenzentrum Pillerseetal/Leukental

Regio-Tech 1, 6395 Hochfilzen, Tel: 05359/90501-1300, Mail: hutter@regio3.at