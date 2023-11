Lust auf Skifahren ungebrochen

Der erste Schnee ist gefallen und schön langsam steigt bei vielen auch die Lust auf das Skifahren, wie der Kartenvorverkauf der letzten Wochen zeigt.



Kitzbühel | Themen wie Teuerung, Energiekrise und Klimawandel beherrschen die Schlagzeilen. Nicht gerade die beste Werbung für den Wintersport, möchte man meinen. Doch Skifahren, so scheint es, liegt nach wie vor im Trend und viele wollen auch heuer auf ihren Pistenspaß nicht verzichten – darauf lassen zumindest die aktuellen Saisonkarten-Verkaufszahlen schließen.



„Wir blicken der Saison grundsätzlich positiv entgegen. Der Vorverkauf ist sehr erfreulich gelaufen und vergleichbar mit dem Niveau der besten Jahre, sowohl was die KitzSki-Tickets betrifft, als auch die Sportpässe. Das zeigt, dass die Einheimischen nach wie vor gerne Skifahren gehen“, ist Christian Wörister, Vorstand der Bergbahn AG Kitzbühel, zufrieden.



Er zieht damit eine ähnliche Zwischenbilanz, wie sie auch von den anderen Bergbahnen verkündet wurde. So ist auch der Vorverkauf der Snowcard Tirol „überraschend“ gut gestartet, wie der Vorsitzende des Skigebiet-Verbunds Hansjörg Kogler berichtet. Die Snowcard, die während der Skisaison in über 90 Gebieten gilt, kostet für diese Saison übrigens 1.050 Euro für einen Erwachsenen. Vergangenes Jahr wurden insgesamt 24.500 Snowcards verkauft.



In Nebensaisonen liegt noch Potenzial

„Auch wir bemerken ein großes Interesse am Skifahren und der Kartenvorverkauf läuft sehr gut“, blickt auch der Geschäftsführer der Bergbahnen Scheffau, Andreas Haselsberger, stellvertretend für die ganze Skiwelt Wilder Kaiser Brixental dem kommenden Winter positiv entgegen. Mit einigen neuen Angeboten, wie zum Beispiel den SuperSki- und FamilienSki-Wochen, möchte man versuchen, vor allem die Nebensaisonen attraktiver zu gestalten und auch preisliche Anreize zu schaffen.



Trainingsbetrieb am Resterkogel startet

Eine Herausforderung, mit der alle Skigebiete konfrontiert sind. „Gemeinsam mit der Hotellerie sind wir gefordert, passende Angebote vor allem für das Frühjahr zu kreieren. Die Hauptsaisonen sind, so die Rückmeldungen der Betriebe, jetzt schon gut gebucht“, erklärt Christian Wörister. Innovationen und Ideen sind auch in Sachen Energieeffizenz und Nachhaltigkeit gefragt. „Wir haben dafür einen hausinternen Wettbewerb ins Leben gerufen und jetzt schon 196 Vorschläge aus allen Bereichen unseres Unternehmens erhalten“, freut sich der Bergbahn-Vorstand. Los geht es in Kitzbühel mit den ersten Schwüngen bereits dieses Wochenende am Resterkogel. Teams aus aller Welt haben ihre Trainingszeiten bereits gebucht und dürfen sich wohl über traumhafte Winter-Bedingungen freuen. sh



Nicht mehr lange warten heißt es für alle, die sich schon auf die bevorstehende Skisaison freuen. Der erste Schnee ist bereits da und lässt auf einen guten Winterstart hoffen. Foto: Daniel Hug