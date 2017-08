Lunaplexx - 2. Halbzeit

Nach einem sehr erfolgreichen ersten Block beginnt am Donnerstag, den 3. August die 2. Halbzeit von Lunaplexx. Der österreichische Erfolgsfilm „Die Migrantigen“ ist allerdings bereits ausverkauft. Mit „Their Finest“ (Ihre beste Stunde) steht ein Film in englischer Originalversion mit deutschen Untertiteln am Freitag auf dem Programm. Wie jedes Jahr eine Kooperation mit der English Language Film society. Am Samstag, 5. August, wird Dany Boon (Willkommen bei den Sch’tis) als Geizkragen der besondere Art in „Nichts zu verschenken“ brillieren. Den Schlusspunkt setzt der Film „Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes“ am Sonntagabend. An diesem Tag wird zusätzlich noch ein Matinée-Termin eingeschoben: Wegen des riesigen Andrangs beim Eröffnungsfilm zeigen die Veranstalter den Film „Ein Dorf sieht schwarz“ um 10.30 h noch einmal. Dazu gibt’s Kaffee und Kuchen.

Die abendliche Verlosung von zahlreichen Sachpreisen hat sich zum absoluten Hit des Kinofestivals entwickelt. Im kühlen Pool schwimmt eine Entenschar, mit deren Hilfe die Gewinner an jedem Abend gezogen werden. Live-Musik, hochwertige Drinks und kulinarische Feinheiten aus der Kiwi-Küche runden das sinnliche Gesamterlebnis ab. Das Dach in der Alten Gerberei lässt sich zwar immer noch nicht öffnen, der Sternenhimmel ist aber trotzdem garantiert und sorgt für eine stimmungsvolle Atmosphäre bei Lunaplexx 2017.

Eintritt: € 11 pro Abend; Matinée am So. 6.8. € 8,50

Das Programm lesen Sie unter EVENTS, Info und Reservierungen: www.muku.at, Tel. 05352-61284