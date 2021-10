Lisa Hauser: Tirolerin des Jahres

Wien stand beim Tirol-Empfang in den Sofiensälen einen Abend lang ganz im Zeichen Tirols und seiner herausragenden Persönlichkeiten. Neben LH Günther Platter und weiteren Regierungsmitgliedern nahmen auch zahlreiche Gäste und Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Medien und Kultur an der Veranstaltung teil, in deren Zentrum die Auszeichnung „Tirolerin bzw. Tiroler des Jahres 2021“ stand.



Wien | Im heurigen Jahr geht diese Auszeichnung an die erfolgreiche Biathletin und mehrfache Medaillen-Gewinnerin Lisa Hauser und den Mediziner, Krebsforscher und Mitgründer des Unternehmens BioNTech Christoph Huber. Der Tirol-Empfang wird vom Land Tirol in Zusammenarbeit mit dem Club Tirol organisiert.

Vorbilder und Botschafter Tirols

„Tirol ist so vielfältig wie seine Menschen. Wir sind ein international anerkanntes Sportland – insbesondere im Wintersport – aber auch ein renommierter Standort, wenn es um die Bereiche Wissenschaft, Medizin und Gesundheit geht. Diese genannten Stärken und das Potential Tirols zeigen sich bestens am Beispiel der beiden herausragenden Persönlichkeiten, die wir auszeichnen. Sie erbringen Leistungen auf höchstem Niveau, sind leuchtende Vorbilder und würdige Botschafter unseres Landes“, betonte Landeshauptmann Günther Platter in seiner Ansprache.



„Der Empfang des Tiroler Landeshauptmanns mit der Auszeichnungsverleihung ‚TirolerIn des Jahres‘ an zwei so herausragende Tiroler Persönlichkeiten gehört zu den Highlights unseres Clubjahres. Wir sind ein weltoffener, überparteilicher und unabhängiger Businessclub von rund 600 Mitgliedern, der mit Inspiration, Diskurs und aktivem Austausch in Wien lebende oder tätige Tirolerinnen und Tiroler sowie Freunde mit Tirol-Bezug zusammenbringt und fördert“, sagte Julian Hadschieff, Präsident des Club Tirol.

Auszeichnung Tirolerin und Tiroler des Jahres

Bei der Verleihung zur „Tirolerin des Jahres“ bzw. zum „Tiroler des Jahres“ wurden Lisa Hauser und Christoph Huber mit dem „Rising Star“ der Swarovski Kristallwelten ausgezeichnet, entworfen vom Tiroler Traditionsunternehmen Swarovski. „Es ist uns eine große Freude und Ehre, Lisa Hauser und Christoph Huber für ihre herausragenden Leistungen heute vor den Vorhang zu holen“, gratulierten LH Platter und Club Tirol-Präsident Hadschieff. „Lisa Hauser ist ein sportliches Ausnahmetalent. Drei WM-Medaillen hat sie im heurigen Winter nach Tirol gebracht und ist damit unsere erfolgreichste Biathletin aller Zeiten. Tirol ist stolz auf solche sportlichen Höchstleistungen, wir sind stolz auf Lisa Hauser“, so LH Platter.

Christoph Huber ist der Tiroler des Jahres

„Uns ist es außerdem eine große Freude, dass wir gerade heuer eine Koryphäe auf dem Gebiet der medizinischen Forschung zum Tiroler des Jahres küren. Professor Dr. Christoph Huber hat mit seiner hervorragenden Arbeit und seiner bahnbrechenden Forschung vielen Menschen das Leben gerettet und die Pharmafirma BioNTech mitbegründet. Und wenn ein weltweit anerkannter und international tätiger Wissenschaftler wie er sagt, zuhause fühle er sich in Tirol, dann ist das schon eine ganz besondere Auszeichnung für unser Land.“



In der Jurybegründung heißt es zu den Geehrten: Die 27-jährige Kitzbüheler Biathletin Lisa Hauser überzeugte 2021 als Weltmeisterin und Doppelvize-Weltmeisterin in Pokljuka sowie mit ihrem Einzelweltcup-Gesamtsieg, was sie zur erfolgreichsten österreichischen Biathletin macht.

„Eine so großartige Auszeichnung zu erhalten, ehrt mich sehr. Es ist für mich einmalig und wird mir ewig in Erinnerung bleiben“, freute sich Lisa Hauser.

Bild: Club Tirol-Präsident Hadschieff mit der Tirolerin des Jahres 2021 Lisa Hauser, Landeshauptmann Günther Platter, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und KSC-Präsident Michael Huber, der als Laudator von Lisa Hauser auftrat. Foto: Land Tirol/Trippolt