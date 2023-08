„Like you“ begeisterte Publikum

Mit der Komödie „Like you“ des Schweizer Autors Markus Köbeli bietet das Sommertheater Kitzbühel heuer einen ganz besonderen Theatergenuss.



Kitzbühel | Alle waren sie gekommen, um die neueste Inszenierung des Sommertheaters von Gründerin/Produktionsleiterin Michaela Reith und Regisseur Leopold Dallinger zu erleben. Unter seiner Leitung boten die herausragenden Darsteller Sandra Cirolini (Klara), Francesco Cirolini (Paul), Felicitas Lukas (Sabine) und Robert Ritter (Richard) einen Theaterabend der Sonderklasse – es wurde viel gelacht, aber auch zum Nachdenken angeregt ob des sehr aktuellen Themas der Verwirrungen, Verstrickungen und Problematiken von online dating. Die Diskrepanz von realer und virtueller Welt, was erzählt man, was gibt man vor zu sein, wer ist man wirklich – und was besteht davon dann beim ersten Date oder gar längerfristig? Die scheinbare Perfektion im Internet trifft die Wirklichkeit – die dann in Wahrheit doch viel spannender, schöner und vor allem weit menschlicher ist.



Ein Stück sehr nahe am Puls der Zeit, mit viel Humor erzählt und von herausragenden Schauspielern direkt in die Köpfe und Herzen der Zuschauer gebracht. Macht einfach nur Freude! Ganz im Sinne der Mission des Sommertheaters: „Wir möchten eine Insel der Lebensfreude schaffen, einen Leuchtturm, an den man sich halten kann, wenn es nötig ist. Theater kann das!“ Und genau das beweist es mit dem neuesten Stück in Herzlichkeit und gewohnter Perfektion.



Die nächsten Aufführungstermine

Noch zu sehen ist „Like you“ am 10. August, Freitag, 11. August, Donnerstag, 17. August und Freitag, 18. August 2023, Beginn jeweils um 20 Uhr in der Landesmusikschule. est