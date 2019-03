Lichtblick für Pendler

Im Brixental fehlt schon seit längerer Zeit in der Früh ein Pendlerzug nach Wörgl mit der Ankunft um ca. 7.20 Uhr. Wie schon mehrmals berichtet, kommt in Wörgl zwischen 7.01 Uhr und 7.47 Uhr kein Pendlerzug aus dem Brixental an.



Hopfgarten | Bei einer Pendlerversammlung in Hopfgarten wurden massive Beschwerden vorgetragen, sodass man sich entschloss, das Problem doch baldigst einer Lösung zuzuführen.



Wie bei der Pendlerversammlung am 14. März in der Salvena Hopfgarten von Rene Zumtobel vom ÖBB/Personenverkehr angekündigt, wurde bereits am Dienstag, 19. März, eine Besprechung zwischen Dr. Jug, Geschäftsführer des VVT, den Herren Zumtobel und Schön, ÖBB/PV und Johann Kobler, Berater des Pendlerforums, abgehalten. Dabei waren auch Mitglieder des Pendlerforums Kitzbühel.



Das Gesprächsklima war sehr aufschlussreich für beide Seiten. Man war sich einig, dass im Frühverkehr vom Brixental nach Wörgl ein Zug (mit Ankunft in Wörgl um 7.20 Uhr) fehlt. Vom VVT wurde die Zusicherung abgegeben, dass man sich jetzt schnellstens um die genauen fahrplantechnischen Möglichkeiten und vor allem um die Beschaffung der Geldmittel kümmern wird. Für die Mitglieder des Pendlerforums wurde die Gewissheit vermittelt, dass die Einsetzung des fehlenden Frühzuges auch für den VVT ein vordringliches Problem darstellt, das schnellstens einer Lösung zuzuführen ist. Die Priorität dieses Zuges war für beide Seiten gegeben, und es wurden der Eindruck und die Hoffnung gewonnen, dass man den Zug einsetzen wird.



Es wurde auch über mögliche Beschleunigungen von REX-Zügen diskutiert, deren Umsetzung im Fahrplanjahre 2020 man prüfen will. Jedenfalls ging man nach dem Finden einer sehr guten Gesprächsbasis mit der Hoffnung auseinander, dass für die Pendler etwas geschehen wird, damit die langen Wartezeiten bzw. frühen Aufstehzeiten wieder der Vergangenheit angehören.

Johann Kobler, Kirchberg