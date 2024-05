Leserbrief - Kritik an Gamper-Auftritt

Als Auslands-Österreicherin, die seit 44 Jahren in Deutschland lebt, muss ich Herrn Gamper entschieden widersprechen, wenn er die AfD als demokratisch, bürgerliche Partei bezeichnet.

Kitzbühel | Die AfD wird mittlerweile vom Verfassungsschutz beobachtet, da sie sehr viele gesichert rechtsextreme Mitglieder hat. Mitglieder der AfD nehmen an Treffen teil, wo es darum geht Millonen von Menschen anderer Kulturen oder unliebsame anders denkende abzuschieben. Die Partei hat Mitglieder die für Russland und China spionieren und viel Geld dafür kassieren. Sogar die strammen Rechten Europas wie z.B. Marine Le Pen und Giorgia Meloni wenden sich mittlerweile von der AfD ab. Dass ausgerechnet die FPÖ Österreichs so treu zur AfD steht macht Angst. Das hatten wir alles schon einmal. Und wer in Geschichte aufgepasst hat, muss jetzt sehr wachsam sein. Diesmal können wir nicht sagen: „Davon haben wir nichts gewusst.“ Brita Hähnel,Biedenkopf