Lauf rund um den Schwarzsee

Der Kitzbüheler Schwarzsee war am vergangenen Wochenende wieder Treffpunkt für alle Lauffreunde. Der beliebte Staffellauf rund um den See stand am Veranstaltungsprogramm.



Kitzbühel | Mehr als 200 Starter versammelten sich am vergangenen Samstag am Kitzbüheler Schwarzsee, um am schon traditionellen Staffellauf rund um den Schwarzsee teilzunehmen. Der Reinerlös der Veranstaltung wurde auch heuer wieder, wie schon seit Bestehen der Veranstaltung, für das Kinderhilfsprojekt von Uschi Krabichler in Arequipa (Peru) gespendet.



Bei den Herren sicherten sich Peter Harasser und Martin Pargger vom Team Steinbach den Sieg. In der Wertung der Damen erreichte das Duo mit Christine Feller und Roswitha Hecher, beide von der LG Decker Itter, die Tagesbestzeit. Bei den Mixed-Staffeln war die Paarung Simon Rabl und Andrea Knapp von der LG Decker Itter nicht zu schlagen.



Klassensieger

HC: Johannes Grander, Helga Derungs;

Walk: Susanne Adelsberger, Helma Graswander;

Ki1 w: Olivia Miros, Melanie Harmza;

Ki1 gem.: Jana Grasberger, Simon Grasberger;

Ki1 m: Thomas M. Rass, Matthias Widmoser;

Ki2 w: Anna Aigner, Karoline Granbacher;

Ki2 gem.: Nelly Fuchs, Samuel Fuchs;

Ki2 m: Maximilian Holaus, Tobias Fink;

Sch1 w: Pia Lorenzoni, Katharina Feuersinger;

Sch1 gem.: Leo Foidl, Paul Ritter;

Sch1 m: Leon Puchinger, Leo Hölzl;

Schü2 gem.: Luca Haimiger, Lena Decker;

Sch2 m: Joans Hecher, Stefan Leitner;

Jug w: Katharina Brudermann, Mona Ritter;

Jug m: Matthias Erber, Florian Heuberger;

Allg. Kl. gem.: Christian Koidl, Anne Widmann;

AK1 w: Jana Baltesova, Anja Jobst;

AK1 gem.: Simon Rabl, Andrea Knapp;

AK2 w: Christine Feller, Roswitha Hecher,

AK2 gem: Martin Bichler, Carina Bichler;

AK2 m: Peter Harraser, Martin Pargger.

E. M. Pöll

Bild: Mit voller Freunde waren die Kinder bei dem Rennen dabei. Zu sehen der Start der Kinderklasse 1. Foto: Isabel Hechl