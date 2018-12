Langlauf-Gütesiegel

Die Kitzbüheler Alpen haben sich neben dem alpinen Skifahren auch im nordischen Bereich zu einem der Top-Spots entwickelt. Die Tourismusregionen Hohe Salve, St. Johann und das Pillerseetal erhielten nun erneut das Loipengütesiegel.



Bezirk | Die Kitzbüheler Alpen sind im Alpinen Skizirkus längst eine weltweit bekannte Marke. Mit dem Biathlon Weltcup in Hochfilzen, dem Koasalauf in St. Johann oder dem Langlauf Conticup in St. Ulrich haben die Regionen im Tiroler Unterland aber auch im nordischen Bereich zugkräftige Highlights am Start. Rund um die prestigeträchtigen Events haben sich die Kitzbüheler Alpen zu einem echten Top-Spot für Langläufer entwickelt. Über 700 Kilometer Loipen findet der Gast zwischen Angerberg und Hochfilzen. Hinzu kommt eine hochwertige Infrastruktur, qualifizierte Langlauf- und Biathlonschulen und ein umfangreiches Serviceangebot samt Verleih sowie Shops. „Zudem finden die Gäste in den Kitzbüheler Alpen zahlreiche spezialisierte Langlauf-Unterkünfte“, merkt der Pillerseetaler TVB-Geschäftsführer, Armin Kuen, an.



Die schon fast legendäre Schneesicherheit hilft beim Langlaufangebot zusätzlich. „Von Dezember bis Ende März können wir die Loipenqualität garantieren“, berichtet Stefan Astner, Geschäftsführer im Tourismusverband Hohe Salve. Darüber hinaus stehen in allen Regionen Höhenloipen zur Verfügung, die zur Saisonverlängerung beitragen und für alle, denen der Langlauftag zu kurz ist, stehen auch beleuchtete Nachtloipen zur Verfügung. Dass alle Loipen perfekt ausgeschildert sind, versteht sich schon fast von selbst. Für die Vorabinformation sind alle Langlaufstrecken zudem auf einer interaktiven Karte online verfügbar.



Erneut das „Tiroler Loipengütesiegel“



Die Qualität des Langlaufangebotes in den Kitzbüheler Alpen wurde nun erneut mit dem Tiroler Loipengütesiegel belohnt. Die Tourismusregionen Hohe Salve, St. Johann und das Pillerseetal erfüllen die strengen Auflagen des Gütesiegels bereits seit vielen Jahren. „Damit befinden sich unsere Regionen auch weiterhin im elitären Kreis der Top-Langlauf Spots in Tirol“, freut sich St. Johanns TVB-Geschäftsführer Gernot Riedel über die Auszeichnung.

Bild: Armin Kuen (Pillerseetal) und Stefan Astner (Hohe Salve) freuen sich über das Langlauf-Gütesiegel. Foto: Die Fotografen