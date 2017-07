Lang & Klang-Auftakt voller Erfolg

St. Johann | Musik, Spiel, Spaß und ganz besondere Einkaufserlebnisse – ein Erfolgsrezept, das in St. Johann auch heuer seine Fortsetzung erfährt. Schon Tradition hat die Auftaktveranstaltung in der Kaiserstraße, in der vergangene Woche der Startschuss für die beliebten „Lang&Klang“- Nächte fiel.



Unter den Klängen der Band „Woas Mas?“ gab es zum Auftakt Kinderunterhaltung, offene Geschäfte, kleine Köstlichkeiten und vor allem viel gute Stimmung. Der Geschäftsführer des Tourismusverbandes, Gernot Riedel, sowie die Chefin des Ortsmarketings, Marije Moors, präsentierten gemeinsam das umfangreiche Programm für die nächsten Wochen. Wie auch in den vergangenen Jahren stehen noch bis zum 30. August die Mittwochabende ganz im Zeichen der Unterhaltung. An diesen Abenden gibt es im Marktzentrum immer zwei Music-Acts zu sehen und zu hören, auf der Hauptbühne am Hauptplatz gibt es jede Woche überdies ein großes Konzert.



„Wir haben heuer einige moderne Bands für das jüngere Publikum engagiert, aber auch Altbewährtes ist natürlich auch wieder mit dabei“, informierte Riedel. Walking-Acts und – heuer neu – artistische Einlagen der Artisten des Zirkus „Meer“ sind ebenfalls als Fixpunkte mit dabei. Natürlich darf die Kinderspielstraße nicht fehlen. Nicht zu kurz kommen aber auch die Shoppingerlebnisse – während der „Lang & Klang“-Nächte haben im Ortszentrum heuer rund 20 Geschäfte bis 21 Uhr geöffnet. Über den Erfolg der Reihe freut sich auch Vize-Bgm. Hubert Almberger: „Wir können wirklich stolz sein, wie das bei uns läuft.“

Und Gernot Riedel sowie Marije Moors brachten es auf den Punkt: „Lang & Klang ist ein bewährtes Format – daher ‚Never change a running system!“ Margret Klausner