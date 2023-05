Landesmusikschüler rockten Bühne

Beim Landeswettbewerb podium jazz.pop.rock... in Rietz konnten Musikschüler der Landesmusikschulen Brixental und Kitzbühel überzeugen.



Rietz | podium jazz.pop.rock... will vor allem die Gruppe der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ansprechen, die in Österreichs Musikschulen, Konservatorien, Privat- und Musikuniversitäten in Jazz, Pop und Rock unterrichtet werden und die sich mit ihrer Musik – frei von Business und Idealen der Popindustrie – in die Situation einer vergleichenden Gegenüberstellung nach Kriterien begeben wollen.

In Rietz stellten sich 20 Bands mit insgesamt 80 Teilnehmern dem musikalischen Wettstreit und einer hochkarätigen Jury.

Zwei Musikschulen des Bezirkes ­erfolgreich

Den 1. Platz und somit eine Berechtigung zur Teilnahme am Bundeswettbewerb in Wien holte sich in der Kategorie „popular & more“ die Band „4 Beat“ (Altersgruppe 1) mit Christina Fuchs aus Jochberg sowie Anna Prietl und Isabelle Graham aus Kitzbühel.

Einen weiteren 1. Platz erreichten Marina Vötter aus Aurach sowie Yara Penkner und Felix Schwanninger aus Kitzbühel mit ihrer Band „Made Up“ in der Altersgruppe 4 und in der Kategorie „singer.songwriter & more“ erreichte Yara Penkner aus Kitzbühel den 1. Platz (Altersgruppe 4).



Ordentlich abgeliefert haben auch die Schüler der LMS Brixental: Ebenfalls im Oktober beim Bundeswettbewerb podium.jazz.pop.rock... in Wien zu hören sein wird die Schülerband „Yellow Brick Road AG III“. Die Bandmitglieder Johannes Astl, Leonie Goßner, Theo Goßner und Maximilian Steinbacher „rockten“ sich in Rietz auf den 1. Platz.

Bilder: Die Band „Yellow Brick Road AG III“ (LMS Brixental, Bild 1) und die Teilnehmer der LMS Kitzbühel (Bild 2) überzeugten beim Landeswettbewerb. Foto: LMS Kitzbühel und Brixental