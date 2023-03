Land der Berge, Land der Femizide

Land der Berge, Land der Femizide: Österreich ist das Land in der EU mit der höchsten Frauenmordrate. Diese Frauen wurden von ihnen nahestehenden Männern ermordet, weil sie Frauen sind. Die Journalistin Yvonne Widler gibt in ihrem Buch „Heimat bist du toter Töchter“ den getöteten Frauen das zurück, was ihnen brutal genommen wurde: eine Stimme, die ihre Geschichte erzählt.

In diesem Buch sucht die Autorin nach Antworten: Wer sind die Täter und was haben sie gemeinsam? Wo liegen die Wurzeln der Frauenfeindlichkeit in Österreich? Und vor allem: Wo müssen wir im Kampf gegen systemische Gewalt gegen Frauen ansetzen?

Lesung „Heimat bist du toter Töchter“ von Yvonne Widler

Anschließend Konzert mit Hey Sis

Eintritt: Freiwillige Spenden

Mi., 29. März – 18:00 Uhr

Alte Gerberei, Lederergasse 5, St. Johann i. T.