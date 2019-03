Am kommenden Montag, 11. März steigt um 19:30 Uhr im Kitzbüheler Sportpark wieder die Underground-Battle des Jahres! LORDS OF THE ICE 8.

Die Legenden des Kitzbüheler Nachtlebens – die „Darknights" – kommen hinter ihren Theken hervor, die Wintersportprofis von "Element 3" tauschen ihre Bretter & Stöcke gegen die Skates und Schläger ein und dann treffen sich die beiden Erzrivalen zur 8. Auflage des LORDS OF THE ICE. 2 Teams, 12 Nationen und gewiss kein Pardon – ein Hockeymatch dieser Art haben Sie sicher noch nicht gesehen!

Ab 17.00 Uhr treffen sich Spieler und Fans im Kitzbüheler Londoner und marschieren dann, nach einem Motivationsbier, in Richtung Sportpark Kitzbühel - ab 19:30 Uhr ist Face off auf dem Eis! Der Eintritt ist kostenlos, die After Party findet im Londoner statt.