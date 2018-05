LKW-Lenker konnte nicht mehr bremsen

Brixen | Eine 23-jährige Frau aus dem Bezirk wurde gestern Abend bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die 23-Jährige bremste auf der Brixentalerstraße in Richtung Kitzbühel ab, um nach links abzubiegen. Der nachfahrende LKW-Lenker übersah das Abbiegemanöver offenbar und konnte einen Aufprall nicht mehr verhindern. Der PKW der Frau wurde rund 40 Meter über die Gegenfahrbahn in die dortige Lärmschutzwand geschleudert.

Die 23-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung vor Ort in das BKH St. Johann transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.