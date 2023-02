Kunst mit Verstand und Humor

Mit der Münchnerin Ilana Lewitan holt Martina Dorner-Bauer eine herausragende Künstlerpersönlichkeit nach Kitzbühel, die es versteht, mit ihren Arbeiten Geschichten zu erzählen und zum Nachdenken anzuregen.



Kitzbühel | „Den Titel der Ausstellung ‚Please wait to be seated…‘ verstehen wir als Metapher. Wir möchten die Besucher einladen, sich Zeit zu nehmen, sich hinzusetzen und einzutauchen in die Welt von Ilana Lewitan,“ eröffnete Galeristin Martina Dorner-Bauer. Die Malerin, Objekt- und Installationskünstlerin beschäftigt sich viel mit der Frage nach der Identität und verweist in ihren Werken mit Tiefsinn und trotzdem einer gewissen Leichtigkeit, mit Humor und Augenzwinkern auf relevante Themen der Gesellschaft.

Humor und Augenzwinkern

So sieht beispielsweise eine freundlich schauende Kuh von der äußeren Ecke in das Bild, auch ein vorwitziger Affe schleicht sich immer wieder in ihre Werke. „Der Affe steht für die Selbstironie und das Ausgelassene der zivilisierten Menschheit – es heißt ja auch ‚Affenzirkus‘“, erklärt die Galeristin. Der Humor ist ein zentrales Element in den Arbeiten von Ilana Lewitan. „Humor verbindet Menschen, überschreitet Grenzen. Und das ist es, was sie erreichen will“, so Dorner-Bauer weiter. Mit diesem Mittel will die Künstlerin gesellschaftsrelevante Fragen anstoßen und zum weiteren Nachdenken anregen. Durch immer wiederkehrende, scheinbar unzusammenhängend auftauchende Steckdosen, hinterfragt sie beispielsweise die Manie in der Gesellschaft, immer online sein zu müssen, immer am Strom angeschlossen sein zu wollen.



In den Titel der Bilder findet sich oft der Schlüssel zum Verstehen oder eine Anregung für einen zweiten oder dritten Blick auf das Bild. Die Künstlerin legt großen Wert auf die Bezeichnung, welches Bild mit welchem Titel welche Geschichte erzählen soll. Es ist eine Einladung zum Entdecken, Schmunzeln und Reflektieren, eine Einladung, die man unbedingt annehmen sollte. Die Ausstellung ist noch bis zum 29. April in der Galerie Dorner-Bauer, Josef Pirchl Straße 10, Kitzbühel zu entdecken und zubewundern. est

Bilder: 1) Sehenswerte Ausstellung der Münchnerin Ilana Lewitan in der Galerie Dorner-Bauer. Foto: Elisabeth Standl 2) Prominenter Besuch in der Galerie: Schulamit Münz, Ilana Lewitan, Joël und Lea Lewitan, Jeremy Rapaport, Thomas Münz (hinten von links) und lan Molcho, Haya Molcho und Louis Lewitan (vorne v.l.). Foto: Martina Dorner-Bauer