Künstler sagen Servus im Prax

Im Café Praxmair geht dieser Tage eine Ära zu Ende. Bevor sich die Kleinkunst aber endgültig aus dem traditionsreichen Lokal verabschiedet, gibt‘s noch einmal ein Feuerwerk an Unterhaltung.



Kitzbühel | Zum Anfang vom Ende im „Prax“ luden Peggo Jöchl und sein Team von der Kleinkunst Kitzbühel am vergangenen Sonntag. Mit der „Fancy Blues Band“ stand zum letzten Mal eine Band auf jener Bühne, auf der schon so viele Künstler ihre Karrieren begonnen und großartige Gastspiele gefeiert haben. Als die fünf Musiker einmarschierten, war der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt und die Stimmung bestens. Auch wenn die Organisatoren mit einem weinenden Auge auf den Abend blickten, blieb ein strahlendes übrig, das sich über den Besucherandrang und das gelungene Konzert freute.



Mit der „Fancy Blues Band“ hatten sie für diesen denkwürdigen Abend ganz besondere Musiker ausgewählt. Alle fünf Bandmitglieder sind in der Region bestens bekannt und sorgten bereits in der Vergangenheit des öfteren dafür, dass es kaum jemanden mehr auf den Stühlen hielt. Ihr Sound ist leidenschaftlich und authentisch, ihre Spielfreude enorm ansteckend.



Eine Woche lang „best off“ zum Abschied

Ali Reid (vocals, keyboard), Andreas E. Wallner (electric guitar, vocals), Peter Salinger (blues-harp), Sebi Hödl (Bass) und Walter Graf (drums) setzten mit ihrem mitreißenden Chicago-Blues auf Schätze der Blues-Geschichte, zum Beispiel von B.B. King, Muddy Waters, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton und vielen mehr und trafen damit genau den Geschmack des Publikums.

Unter den Besuchern fanden sich viele bekannte Gesichter und besonders treue Kleinkunstfans, die nach diesem Abend wohl noch ein bisschen trauriger sein werden, dass bald ein Stück Kitzbüheler Kultur-Tradition zu Ende gehen wird.



Kabarett von Freunden für Freunde

Die Kabarettisten Gloggi & Schicho sowie Ludwig Müller stellen ihre Abschiedsvorstellung am Donnerstag, 7. September, unter das Motto „Prax off – Kabarett von Freunden für Freunde.“



Tags darauf, am Freitag, 8. September, gastieren mit Clemens Maria Schreiner und Irmgard Knef abermals gute alte Bekannte der Familie Praxmair und des Vereins Kleinkunst Kitzbühel im Prax.



Nessie Tausendschön & William Mackenzie und Christoph & Lollo stehen am Samstag, 9. September, zum letzten Mal auf der Bühne des Café Praxmair.



Christof Spörk & Fratelli Bros und ein letztes Pfiat-Euch vom Praxmair stehen am Sonntag, 10. September, auf dem Programm.



Veranstaltungsbeginn jeweils um 20 Uhr. Kartenvorverkauf: Kitzbühel Tourismus und Raiffeisenbank Kitzbühel. sh

Bild: Andreas E. Wallner, Ali Reid, Walter Graf, Peter Salinger und Sebi Hödl eröffneten den Abschiedsreigen im Café Praxmair und stimmten die Besucher auf eine abwechslungsreiche Kleinkunstwoche in Kitzbühel ein. Foto: Huber