Konzertpremiere für Kapellmeister

Nach der Übergabe des Taktstockes beim Osterkonzert 2019 dirigierte Kapellmeister Wolfgang Hindinger den zweiten Programmteil. Drei Jahre später gestaltete, leitete und moderierte er sein erstes Großkonzert.



Schwendt | Verstärkt durch einige Gastmusiker boten die Schwendter Musikantinnen und Musikanten beim diesjährigen Osterkonzert neue musikalische Facetten und brillierten mit einigen Überraschungen. Kapellmeister und Moderator Wolfgang Hindinger betonte: „Wir freuen uns sehr, das lang erprobte Konzertprogramm endlich präsentieren zu können und laden Sie auf eine musikalische Zeitreise ein - vom Barock bis in die Neuzeit.“

Hindinger eröffnete mit dem Choral von Philip Sparke und dem Schlussakt des Weihnachtsoratoriums „March from Scipio“ von G.F. Händel. Herausforderndstes Stück des Abends war „Pomp and Circumstance Nr. 1“.



Der Graf Lamberg Marsch, die Bodensee Polka, der Montana Marsch, die Polka Über den Dingen und der Kaiserin Sissi Marsch sorgten im zweiten Teil für einen unterhaltsam schwungvollen Abend. Zwischen den Stücken blickte der Kapellmeister auf seine musikalischen Stationen und Erfahrungen seiner erfolgreichen Berufsmusikerkarriere, zuletzt als 1. Oboist des Staatsorchester Hannover, zurück.

Obmann Bernhard Stuefer ehrte verdiente Mitglieder und überreichte mit Jugendreferent Michael Reitstätter zahlreiche Leistungsabzeichen.

Verdiente Mitglieder wurden geehrt

Ehrungen 2020 für 10 Jahre: Anton Dagn, Johannes Mühlberger, Michael Reitstätter, Andrea Schwaiger, Michaela Schwaiger, Christian Zöggeler. Für 55 Jahre: Ehrenkapellmeister Sebastian Haunholter. Ehrungen 2022 für 10 Jahre: Magdalena Dagn, Sabrina Dagn; für 25 Jahre Josef Widauer; für 30 Jahre Herbert Seywald. Bernhard Stuefer erhielt das grüne Verdienstzeichen des Landesmusikverbandes.



Erfolgreich abgelegte Leistungsabzeichen in Bronze: Emma Ballsberger, Lukas Eberhardt, Chiara Steindl, Daniel Vorderegger; in Silber: Klemens Brunner, Sarah Dagn, Sabrina Leitner. Roswitha Wörgötter

Bild: Die Geehrten der Bundesmusikkapelle Schwendt mit Bezirkskapellmeister Gerald Embacher, Obmann Bernhard Stuefer und Kapellmeister Wolfgang Hindinger (von links). Foto: Wörgötter