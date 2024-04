Konzert begeisterte Publikum

Facettenreiche Blasmusik der gehobenen Klasse, zwei virtuose Solistinnen und begeisterte Konzertbesucher prägten das ausverkaufte Frühjahrskonzert in Waidring.



Waidring | Kapellmeister Mario Millinger eröffnete den musikalischen Höhepunkt der Musikkapelle Waidring mit J. Wichers Konzertmarsch „Mars der Medici“. Es folgten die beiden Werke, mit denen die Waidringer beim Landesentscheid der Stufe B Ende April in Wenns im Rahmen des Bezirkswertungsspieles des Musikbezirk Imst teilnehmen. Das Konzertwerk „Eos“ ist der Göttin der Morgenröte gewidmet und „The last Flight“ erinnert an den Flugzeugabsturz am Glungezer. Schwungvoll ging es mit dem Musicalhit „Berliner Luft“ weiter und die Geehrten würdigte man mit dem Marsch „Abel Tasman“.



Im zweiten Teil gab Unterhaltungsmusik den Ton an, beginnend mit dem lebendigen Stück „Carribean Hideaway“. Tosenden Applaus gab es dann für die Solistinnen Sylvia Zöggeler und Marlene Kunze. Beide beeindruckten mit herausfordernden Klarinettenklängen im mitreißenden Stück „Czardas Swing“, ein schwieriges Solowerk der Oberstufe unterstützt von Günther Aigner auf der E-Gitarre. Mit „Beetlejuice“ folgte ein weiteres schwieriges Arrangement des gleichnamigen Film Sound-Tracks. Die Polka „Eine letzte Runde“ und schwungvolle Zugaben sorgten für einen bejubelten Konzertabschluss.



Ehrungen und Auszeichnungen

Zwei mit Auszeichnung abgelegte Leistungsabzeichen in Silber wurden an Angelina Foidl und Christina Zelger nachgereicht. Ehrungen erhielten: Mario Millinger und Dominik Millinger für 20 Jahre sowie Ehrenmitglied Blasius Wimmer für 55 Jahre Mitgliedschaft bei der Bundesmusikkapelle Waidring. Für ihre langjährigen Funktionärstätigkeiten wurde das Ehepaar Christiane und Heinz Foidl mit dem silbernen und grünen Verdienstzeichen des Tiroler Blasmusikverbandes ausgezeichnet. rw

Bild: Sylvia Zöggeler und Marlene Kunze brillierten mit einem Klarinetten-Solo. Foto: Roswitha Wörgötter