Komplizierte Pferdebergung aus Schmiergrube in Fieberbrunn

Fieberbrunn | In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnte ein Pferd unbemerkt in eine Garage eindringen und stürzte dort in eine nur wenige Zentimeter, als das Pferd, größere Schmiergrube.

Erste Versuche von Besitzer und Bauern das Pferd mit einem Traktor samt Frontlader aus seiner misslichen Lage zu befreien scheiterten, worauf die Ortsfeuerwehr Fieberbrunn und das Schwere Rüstfahrzeug der Feuerwehr St. Johann in Tirol alarmiert wurden.

Aufgrund der nur ca. zwei Meter hohen Garage lief auch der erste Versuch das Pferd mit dem Kranfahrzeug zu bergen schief. Erst nach dem Ausbau des Tores konnte das, eigentlich recht ruhige Tier, soweit angehoben werden, dass es dann auf einer Folie am Hintern aus der Garage rutschen konnte.

Bis auf ein paar Schrammen blieb das Tier, wie durch ein Wunder, unverletzt.



Im Einsatz standen 10 Mann der Feuerwehr Fieberbrunn, sowie 7 Mann der Feuerwehr St. Johann in Tirol. Bericht und Bilder: FF St. Johann in Tirol