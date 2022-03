Körperverletzung in Hopfgarten

Hopfgarten | Am 3. März 2022, gegen 16:00 Uhr schoss ein 19-jähriger Deutscher in einer Wohnung in Hopfgarten mit einer CO2-Airsoft-Waffe bei einem „Russischen Roulette“-Spiel einem 24-jährigen Deutschen ein 4,5 mm Stahlkugelgeschoss gegen den Fuß, wodurch der Mann unbestimmten Grades verletzt wurde.

Der 19-Jährige wird an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. Im Zuge einer freiwilligen Nachschau wurden in der Wohnung des Mannes, gegen den ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen wurde, zahlreiche Co2-Airsoftwaffen samt Munition und Messer sichergestellt.

Anbei das Foto der sichergestellten Waffen. Foto Polizei