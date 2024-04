„Knödeltisch“ ist ausverkauft

Da staunten die Verantwortlichen des Tourismusverbandes: Innerhalb von 48 Stunden waren die Tickets für das heurige Knödelfest ausverkauft.



St. Johann | Seit über vier Jahrzehnten ist das Knödelfest in St. Johann ein Erfolgsgarant – 18 Festwirte, 22 Knödelsorten, rund 26.000 Knödel locken jährlich tausende feierlustige Gäste in die Marktgemeinde.



Seit zwei Jahren werden die begehrten Tickets nur noch online verkauft. Knapp 12.500 Tickets werden jährlich auf diese Weise unter die Leute gebracht.



Für die 42. Auflage des Festes am 21. September startete in der Vorwoche der Verkauf der Tickets und endete nach sieben Stunden bereits wieder. „Innerhalb von drei Minuten waren 3.000 Tickets weg. Damit haben wir selbst nicht gerechnet“, zeigt sich Theresa Hager vom Tourismusverband überrascht. Nach sieben Stunden war alles vorbei – alle Eintrittskarten waren verkauft. In den Vorjahren dauerte es noch einige Monate bis alle Tickets vergeben waren.



„Wir haben allerdings noch ein Kontingent für die Vermieter zurückgehalten“, klärt Hager auf. Auch Einheimische, die gerne noch ein Ticket hätten, bekommen noch welche. Diese können während der Öffnungszeiten im Infobüro gekauft werden.



„Alle Tickets, die bis 8. Juli noch nicht verkauft sind, gehen dann ebenfalls in den Onlineverkauf“, informiert Theresa Hager. M. Klausner

Bild: Am 21. September ist es soweit – St. Johann steht ganz im Zeichen des 42. Knödelfestes. Foto: TVB