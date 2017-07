Knappe Niederlage gegen LASK

Uniqa ÖFB Cup | Die Partie begann, wie zu erwarten, durch die Gäste aus Linz sehr offensiv. Der Slowene Rajko Rep hatte die ersten Gelegenheiten für die Gäste (10. und 20. Minute), konnte diese aber nicht im Tor unterbringen. Kitzbühel war sehr gut eingestellt und verteidigte gut. Richtig zwingende Top-Chancen ließ Kitzbühel gegen den LASK nicht zu und kam durch die beiden Neuzugänge Danijel Djuric und Daniel Walker sogar selber zu der ein oder anderen Möglichkeit. Kitzbühel agierte defensiv sehr diszipliniert und kampfstark und ließ die oberösterreichische Offensive rund um Rene Gartler regelrecht verzweifeln. Somit ging es nach einer tollen Leistung mit einem torlosen 0:0 in die Halbzeitpause.

Eine Standardsituation entschied die Partie

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste aus Linz aktiver aus der Kabine und wollten ein schnelles Tor erzielen. Doch die Gastgeber stemmten sich weiter gegen die Offensiv-Bemühungen des LASK. In der 50. Spielminute dann eine Doppelchance vom LASK durch Gartler, doch Kitz-Goalie Bexon konnte in höchster Not retten. Nach rund einer Stunde hatte dann Kitzbühels Djuric nach einer Walser Vorlage eine Tormöglichkeit. Im Anschluss erhöhten die Linzer den Druck und versuchten, die Entscheidung herbeizuführen, doch zunächst gab es kein Durchkommen bei Kitzbühels Hintermannschaft.

Schlussendlich war es eine Standardsituation die das Spiel entschied. Kurz vor Spielende kam der LASK zu einem Frei­stoß, den Peter Michorl im Kasten unterbringen konnte (86.). In Summe zeigte die Kitzbüheler Mannschaft eine tolle kämpferische Leistung und brachte den Bundesligisten fast zum Wanken. Stefan Adelsberger

Termine:

Freitag, 21. Juli

Schwaz - Wacker II 19.00

Kitzbühel - Kufstein 19.00

Samstag, 22. Juli

Altach Amat. - Hohenems 17.00

Hard - Alberschwende 18.00

Saalfelden - Grödig 18.00

Dornbirn - Wörgl 18.00

Anif - Seekirchen 18.00

Wals-Grünau - St. Johann/P. 19.00