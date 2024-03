Klenk und Leitner geben Einblicke

Im Februar beehrten gleich zwei professionelle Journalisten die BHAK/BHAS mit ihrer Anwesenheit: Florian Klenk, Chefredakteur der Wochenzeitung „Falter“ und ZIB-Moderator Tarek Leitner.



Kitzbühel | Die beiden Medienexperten teilten in ausführlichen Interviews ihr Wissen mit den Schülern der 3. und 4. Klassen der Handelsschule und Handelsakademie.



Zoom-Gespräch mit Florian Klenk

Wann endet investigativer Journalismus und ab wann beginnt das Eindringen in die Privatsphäre? Sind gute Deutschnoten Pflicht, um ein guter Journalist zu werden? Was braucht es denn, um im Journalismus arbeiten zu können?



Die Jugendlichen hatten viele Fragen an den Medienprofi zu seiner Arbeit als Investigativjournalist und seiner Deutschnote beim Maturazeugnis.



Großer Schwerpunkt des Interviews mit Florian Klenk, welches Anfang Februar via Skype stattgefunden hat, war jedoch der Einfluss von Social Media auf den unabhängigen Journalismus. Der Chefredakteur betonte, dass es durch Social Media heutzutage viel leichter sei, an Informationen zu kommen. Er befürchte, dass es in ein paar Jahren wohl gar keine gedruckten Zeitungen mehr geben würde. Deshalb sei es besonders wichtig, über andere Kanäle, wie Newsletter oder Podcasts, seriöse Informationen vor allem für junge Leute zu bewerben und somit zu versuchen, gegen die zunehmende Verbreitung von Desinformation anzukämpfen.



Interview mit Tarek Leitner

In einem exklusiven Gespräch Ende Februar gewährte Tarek Leitner faszinierende Einblicke in die Medienwelt und die damit verbundene Verantwortung. Der erfahrene Journalist unterstrich die besondere Bedeutung der freien Medien und betonte die unerlässliche Unterscheidung zwischen Wirklichkeit und Wahrheit.



Auch Tarek Leitner äußerte sich detailliert zum Thema Social Media. Er warnte davor, dass in den sozialen Netzwerken endlose Informationen existieren, die leicht manipuliert oder künstlich erstellt werden könnten. Seine Empfehlung lautet, stets skeptisch zu bleiben, insbesondere bei Inhalten auf sozialen Plattformen, und auf Qualitätssiegel sowie verlässliche Informationsquellen zu achten. Gleichzeitig ermutigte er dazu, nicht unüberlegt alles zu glauben und stets nach der Wirklichkeit zu suchen. Eine bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Umgebung sei hierbei von grundlegender Bedeutung.



Besonders für die Jugendredaktion waren diese Gespräche ein bereichernder Einblick in die Welt des Journalismus und die österreichische Medienwelt. NicR, Vitz

Bild: Hinter den Kulissen der Medienlandschaft zusammen mit ZIB-Moderator Tarek Leitner (2.v.l.): Katrin Zimmermann, Bettina Ellinger und Fritz Eller. Foto: Sanja Seisenbacher