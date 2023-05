Kleiner Bahnhof in neuem Glanz

Um rund 2,7 Millionen Euro wird die ÖBB-Haltestelle Schwarzsee in Kitzbühel modern um- und ausgebaut. Gut investiertes Geld, sind sich die beiden LA Peter Seiwald (VP) und LA Claudia Hagsteiner (SP) einig.



Kitzbühel, Kirchberg | Buchstäblich auf Schiene brachte SPÖ-Verkehrslandesrat René Zumtobel den Um- und Ausbau der Bahnhaltestelle Schwarzsee in Kitzbühel in der Regierungssitzung. „Ein klares Bekenntnis zum Nahverkehr, der so tirolweit, aber speziell auch bei uns im Bezirk umso attraktiver wird“, freut sich SP-LA Claudia Hagsteiner über den Ausbau. In dieselbe Kerbe schlägt hier auch VP-LA Peter Seiwald.



Die Kosten für die Modernisierung werden auf rund 2,7 Millionen Euro geschätzt, 650.000 Euro stellt das Land Tirol bereit. „Gut investiertes Geld“, so Hagsteiner, „weil jeder Euro für den Nahverkehr eben direkt den Menschen vor Ort zugutekommt.“ Zu den konkreten Maßnahmen gehören unter anderem eine Verlängerung der Bahnsteige sowie die Anhebung der Bahnsteigkanten. Das gewährleistet barrierefreien Ein- und Ausstieg, während taktile Leitsysteme blinden und sehbehinderten Menschen die Nutzung erleichtern.

„Ohne eine gute öffentliche Infrastruktur werden wir die Mobilitätswende nicht schaffen. Unser gemeinsames Ziel muss es sein, die öffentlichen Verkehrsmittel noch näher zu den Menschen zu bringen, eine moderne Infrastruktur ist dafür Voraussetzung, deshalb freut mich der Ausbau umso mehr“, erklärt dazu der VP-LA Peter Seiwald.



In der jüngsten Kirchberger Gemeinderatssitzung war die Bahn ebenfalls Thema. Immer wieder kommt es in der Brixentalgemeinde zu Kritik am Park&Ride-Parkplatz, der nicht nur von Bahnkunden benutzt werde, so die Beschwerden mancher Zugfahrer.

Bürgermeister Helmut Berger betonte jedoch, dass der Platz von ÖBB-Mitarbeitern regelmäßig kontrolliert werde. Die Gemeinde plant jetzt jedoch die Anmietung von weiteren 15 Parkplätzen in der Nähe des Bahnhofs von einem Privateigentümer. Vorerst für ein Jahr, wie GR Franz Heim informierte. KA/mak

Bild: Die Bahnhaltestelle am Schwarzsee wird modernisiert. Foto: Klausner