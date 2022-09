Kitzsport: Wandern macht glücklich

In den Kitzsport-Stores in Kitzbühel (Jochbergerstraße) und Kirchberg (Fleckalmbahn) gibt‘s bergeweise Auswahl – und mit ein bisschen Glück kann man seine Wanderausrüstung jetzt auch gewinnen.



Kitzbühel , Kirchberg | „Ganz egal, wohin der Weg dich führt, Hauptsache die Ausrüstung passt.“ Und damit jede Wanderung auch tatsächlich ins Glück führt, hat INTERSPORT Kitzsport viele Top-Marken in ihr Outdoor-Sortiment gepackt: Die Auswahl reicht von „Helly Hansen“, „Martini“, „Norrona“, „Ortovox“, „Schöffel“, „The Mountain Studio“ bis hin zu „Vaude“ – ... damit steht dem perfekten Wanderherbst also nichts mehr im Wege. Und auch die Natur ist angerichtet – farbenprächtige Wälder und frische, klare Bergluft warten auf euch.



Übrigens: Der Run auf‘s Gipfelkreuz zahlt sich jetzt doppelt und dreifach aus!



Neben dem Gipfelsieg tolle Preise einheimsen

Denn im Rahmen der #gipfelkreuzchallenge des Kitzbüheler Anzeigers bringt der Gipfelsieg bis Oktober jetzt nicht nur Glücksmomente und traumhafte Rundumblicke mit sich, sondern auch beste Aussichten auf einen der vielen Preise, die es jede Woche für das beste Gipfelkreuz-Foto zu gewinnen gibt. Die besten Bilder einfach auf www.gipfelkreuzchallenge.at hochladen. Und: alle Teilnehmer haben zusätzlich noch die Chance, bei der großen Schlussverlosung einen der drei Hauptpreise zu ergattern, wo es unter anderem einen Gutschein im Wert von 1.000 Euro für eine nigelnagelneue Wanderausrüstung (Bekleidung, Stöcke, Rücksäcke, Schuhe ...) der Firma Kitzsport zu gewinnen gibt. Wir rufen: „Berg Heil! und viel Glück“. Werbung