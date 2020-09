Kitzsport Jubiläum

Anlässlich seines 40-jährigen Bestehens veranstaltet der Sportverein Kitzsport am Samstag, 12. September, am Freigelände der Neuen Mittelschule Kitzbühel, in Anlehnung an die Kinderspielolympiade der 80er und 90er Jahre, eine Vereinsolympiade mit lustigen und sportlichen Wettbewerben für jedermann.



Am Abend ab 18.30 Uhr wird in den Saal der Musikschule zum Jubiläumsabend geladen, um bei geselligem Beisammensein gemeinsam auf die vergangenen 40 Jahre zurückblicken zu können. Alle Mitglieder und jene, die es noch werden wollen, sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Anmeldungen werden per Mail an verein@kitzsport.at noch bis 5. September angenommen.