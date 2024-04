Kitzbühels Sportler feierten Erfolge

Europameister, Österreichischer oder Tiroler Meister – viele Sportler aus der Gamsstadt waren im vergangenen Jahr äußerst erfolgreich und wurden dafür belohnt.



Kitzbühel | Kitzbühel wurde seinem Namen als Sportstadt auch im vergangenen Jahr gerecht. Insgesamt rund einhundert Sportler aus den unterschiedlichsten Bereichen konnten vergangenen Donnerstag für ihre Erfolge im abgelaufenen Jahr geehrt werden. „Wir haben die Kriterien sehr hoch angesetzt. Um sich für die Auszeichnung zu qualifizieren, braucht es zumindest einen Tiroler Meistertitel“, erklärt Kitzbühels Vizebürgermeister Gerhard Eilenberger die Auswahl der Sportler.



Seit 2009 zeichnet die Stadt jährlich ihre besten Einwohner aus. Nur wer seinen Hauptwohnsitz in der Gamsstadt hat, kommt in den Genuss eines Pokals. „Alle Geehrten haben im vergangenen Jahr persönliche Rekorde gebrochen, Erfolge gefeiert, Schweiß und Tränen vergossen. Der Applaus gebührt aber auch den Trainern, Funktionären und den Familien, denn ohne sie wären solche Leistungen nicht möglich“, betonte Sportreferent Philipp Radacher in seiner Eröffnungsrede und plädiert dafür, Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung im Sport keinen Platz zu geben.



Nachdem alle Auszeichnungen überreicht wurden, wählten die Besucher zum Abschluss die Sportler und Mannschaft des Jahres. Bei den Damen ging die Trophäe an Tennisspielerin Emily Lederer, bei den Herren beeindruckte Skispringer und Nordischer Kombinierer Maximilian Vorderegger am meisten.Die Tiroler Mannschaftsmeister Herren 45+ des Kitzbüheler Tennisclubs wurden zum Team des Jahres gekürt. sh

Bild: Vizebürgermeister Gerhard Eilenberger (l.) und Sportreferent Philipp Radacher (r.) gratulierten der Mannschaft des Jahres 2023: Die Trophäe ging an die Herren 45+ des Kitzbüheler Tennisclubs. Foto: Huber