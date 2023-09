Kitzbüheler Juniorenteam siegreich

Am vergangenen Wochenende fanden die vom Kitzbüheler Curling Club (KCC)veranstalteten Austrian Curling Open 2023 statt. Die heimischen Teams waren dabei sehr erfolgreich.



Kitzbühel | Der Sportpark war der Austragungsort der international stark besetzten Austrian Curling Open. Der Eismeister des Kitzbühel Curling Club, Christopher Noble, hatte dafür innerhalb einer knappen Woche sechs erstklassige Curlingbahnen aufs Eis gezaubert.



In der Vorrunde traten Teams aus Belgien, Deutschland, Italien, der Schweiz, Slowenien, den USA und Österreich in zwei Gruppen an. Mit dabei auch einige Nationalmannschaften, die das Turnier als Saisonauftakt nutzten. Neben körperlicher Fitness sind beim Curling auch Teamgeist und Taktik sehr gefragt. Nicht umsonst wird die Sportart auch „Schach auf Eis“ genannt.



Beste Stimmung im Sportpark

Die Atmosphäre in der großen Eishalle des Kitzbüheler Sportpark war während des gesamten Turniers hervorragend. Die Vize-Präsidentin des KCC, Birgit Neumayr-Schmutz, zeigte sich darüber hocherfreut: „Ich bin mehr als zufrieden mit dieser äußerst gelungenen Veranstaltung und möchte unserer Sportwartin Nina Hofer und ihrem Team herzlich für die tolle Organisation danken.“



Hochspannendes Finale bis zum Schluss

Nach vier Vorrundenspielen war das Finale um Gold und Silber ein internes Generationenduell des Kitzbüheler Curling Clubs.



Das Juniorenteam Hofer mit Skip Matthäus Hofer, Moritz Jöchl und David Zott, die derzeit ihren Grundwehrdienst im Herressportzentrum Hochfilzen ableisten, trat gemeinsam mit Teamkollegen Johann Karg gegen das Herrenteam Genner mit Skip Matthias Genner, Jonas Backofen und Florian Mavec – ohne ihren vierten Mann Martin Reichel – an. Dabei blieb es bis zum Schluss hochspannend.



In einem Spiel auf Augenhöhe konnte das Team Hofer erst mit dem letzten Stein das Finale für sich entscheiden und damit den Sieg bei den Austrian Curling Open wieder nach Kitzbühel holen. Platz 3 ging an das belgische Team mit Timothy Verreycken, Jeroen Spruyt, Tuur Vermeiren und Daan Yskoud. Armin Hoyer

Bild: Matthäus Hofer vom siegreichen Team Hofer bei der Steinabgabe. Links neben ihm Wischer Moritz Jöchl. Foto: Hoyer

Bild: Die strahlenden Sieger der Austrian Curling Open 2023: Johann Karg, Moritz Jöchl, Matthäus Hofer, David Zott (von links). Foto: KCC