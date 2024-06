Kitzbühel kürte seine besten Golfer

Wer ist der beste Golfer Kitzbühels? Diese Frage wurde am Wochenende beantwortet. Wolfmar Reisch und Marina Stütz sind die neuen Stadtmeister.



Kitzbühel | Am Wochenende fanden die Stadtmeisterschaften der vier Kitzbüheler Golfclubs statt. Trotz der heftigen Regenfälle in den Tagen vor den Turnierrunden fanden die Teilnehmer hervorragende Spielbedingungen auf den Plätzen vor. Gespielt wurde ein Zählspiel über jeweils neun Loch auf allen Kitzbüheler Anlagen. Nach zwei Tagen und 36 gespielten Löchern standen die Stadtmeister fest.



Der Sieg bei den Herren ging an Wolfmar Reisch vom GC Kitzbühel (132 Schläge). Die Damenwertung gewann Marina Stütz, ebenfalls vom GC Kitzbühel (144 Schläge).



Die weiteren Ergebnisse: Jugendmeister: Leopold Arnold (GC Kitzbühel Schwarzsee, 177 Schläge), Jugendmeisterin: Anna Prouza (GC Kitzbühel Schwarzsee, 178 Schläge). Allgemeiner Meister: Etienne Noel Ullrich (GC Kitzbühel Schwarzsee, 137 Schläge), Mid-Am Meister: Fabian Nitsche (GC Kitzbühel, 139 Schläge), Mid-Am Meisterin: Carmen Huber (GC Kitzbühel, 168 Schläge), Seniorenmeister: Ian Pope (GC Eichenheim, 154 Schläge), Seniorenmeisterin: Hildeborg Krismer (GC Kitzbühel, 150 Schläge, Master Meister: Edi Werlberger (GC Eichenheim, 163 Schläge), Master Meisterin: Monika Buchner (GC Eichenheim, 197 Schläge), Super Senioren Meister +75: Rudi Hinterholzer (GC Eichenheim, 162 Schläge), Super Senioren Meisterin +75: Heidi Gasteiger (GC Kitzbühel Schwarzse, 204 Schläge). KA

Bild: In den verschiedensten Klassen wurden am Wochenende die Kitzbüheler Golf-Stadtmeister ermittelt. Foto: Wolfmar Reisch