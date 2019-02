#Kitzbühel ist Nummer eins

#Kitzbühel ist die klare Nummer eins unter den Wintersportorten auf Instagram. Dies analysierte APA-DeFacto.



Wien, Kitzbühel | Pünktlich zu den Weltcuprennen am Hahnenkamm hat APA-DeFacto, die auf Medienbeobachtung spezialisierte Tochter der APA – Austria Presse Agentur, die wichtigsten Wintersportorte Österreichs (mindestens 80 Kilometer Pistenlänge) und ihre Hashtag-Präsenz im sozialen Netzwerk Instagram ausgewertet. Es zeigt sich: Drei Orte in Tirol sind die Instagram-Stars unter den österreichischen Wintersportorten.



Mit knapp einer Viertelmillion Postings belegt Kitzbühel den ersten Platz im Ranking der präsentesten Winterhot­spots. Auf Instagram finden sich zum Hashtag #Kitzbühel mit Stichtag 22. Jänner 2019 insgesamt 248.461 Postings. Einer der Hauptgründe für die hohe Postingrate Kitzbühels sind die traditionellen FIS Ski-Weltcup-Rennen, die allein in den vergangenen fünf Tagen zu einem Wachstum von mehr als 4.000 Einträgen geführt haben. „Weltcup-Rennen bieten reichlich Fotomotive und sorgen dank ihrer vielen fotoaffinen Fans für hohe Sichtbarkeit der Austragungsorte auf Instagram: Vier der sechs beliebtesten Wintersportorte tragen internationale Skirennen aus“, erklärt Manuel Kerzner, Medienanalyst bei APA-DeFacto.



Platz zwei belegt St. Anton am Arlberg, das ebenso wie Kitzbühel im Rennkalender der FIS aufscheint. Der Ort vereint unter dem Hashtag #stanton insgesamt 243.123 Instagram-Postings. Dass der US-amerikanische Plattenspieler-Hersteller „Stanton“ denselben Hashtag auf der sozialen Fotoplattform verwendet, wirkt sich nicht auf die Reihenfolge des Rankings aus. Der Tiroler Wintersportort Ischgl belegt im Ranking mit 204.569 Einträgen den dritten Platz. Auf den Plätzen folgen in den Top-Ten Lech (195.580 Postings), Sölden (160.185), Saalbach (141.418), Mayrhofen (140.187), Schladming (126.940), Badgastein (88.425) und Hintertux (88.294).

Bild: Bettina Wiedmayr betreut den Account von Kitzbühel Tourismus.