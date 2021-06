Kitzbühel hat wieder einen Ehrenbürger

Kitzbühel | Am Jubiläumswochenende der Stadt Kitzbühel fand auch eine ganz besondere Gemeinderatssitzung statt. In diesem Rahmen wurde OSR Prof. Hans Wirtenberger die Ehrenbürgerschaft der Stadt Kitzbühel verliehen. In der Laudatio unterstrich Bürgermeister Klaus Winkler das Wirken von Prof. Wirtenberger: "Die Ehrungen hat sich Professor Wirtenberger mehr als verdient, auch wenn er in seiner grenzenlosen Bescheidenheit stets betont, dass er nicht den Eindruck besonderer Einzelleistungen erwecken möchte und alleine nicht viel erreicht hätte. Die Tätigkeiten im öffentlichen Bereich durch mehr als ein halbes Jahrhundert sind enorm, mit betonter Ehrenamtlichkeit“.

Prof. Hans Wirtenberger verfasst seit 1960 Artikel für den Kitzbüheler Anzeiger, unter seiner Schriftleitung wird die Geschichte Kitzbühels und der Region in den Kitzbüheler Heimatblättern festgehalten. Foto: E. Pöll