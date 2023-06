Kitzbühel fördert Gesangstalente

Nur einen Tag nach ihrem brillanten Auftritt vor dem Schloss Schönbrunn war Elīna Garanča im Wiener Musikhaus mit Staatsoperndirektor Bogdan Roščić und Kitzbühel Tourimus Geschäftsführerin Viktoria Veider-Walser in Sachen Nachwuchsförderung unterwegs.



Kitzbühel, Wien | Das Erfolgsprojekt „Kitzbühel Klassik“ im Rahmen von Elīna Garančas Galakonzert „Klassik in den Alpen“ wird heuer um eine hochkarätige Kooperation mit dem Opernstudio der Wiener Staatsoper erweitert.



„Möchte gerne etwas zurückgeben"

Den Gesangsnachwuchs zu fördern, sieht Elīna Garanča als große Aufgabe. Ihr selbst wurde die Chance geboten, ihre einmalige Karriere in Österreich aufzubauen, daher möchte sie jungen Talenten ihre Hilfe anbieten. Zudem wurden die Zukunftsstimmen im Rahmen von „Kitzbühel Klassik“ ins Leben gerufen. Heuer ist der junge Künstler, der mit ihr auftreten darf, der Bass Felix Pacher, der sich im Rahmen ihrer Initiative gegen rund 50 Mitbewerber durchsetzen konnte.



„Die Kitzbühel-Auftritte sind für unsere Sänger des Opernstudios wirklich eine große Sache“, erklärt Bogdan Roščić, denn nur durch aktive künstlerische Nachwuchsarbeit könne sich das exzellente Ensemble der Wiener Staatsoper immer wieder erneuern.



Im Rahmen von Kitzbühel Klassik werden heuer die besten Nachwuchssänger bereits ab Mittwoch im Kitzbüheler Stadtpark zu bewundern sein.



Niederschwelliger Zugang zur Hochkultur

Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus, freut sich über dieses innovative Konzertformat: „Mit den frei zugänglichen Nachwuchskonzerten der Zukunftsstimmen von Elīna Garanča und den Talenten des Opernstudios der Wiener Staatsoper schaffen wir in Kitzbühel einen niederschwelligen Zugang zur Hochkultur. Den jungen Gesangstalenten geben wir die Möglichkeit, sich vor der imposanten Kulisse des Kitzbüheler Stadtparkes zu präsentieren.“ ph



Bild: „Zukunftsstimme“ Felix Pacher (Mitte) wird heuer zusammen mit dem gefeierten Opernstar Elīna Garanča auf der Kitzbüheler Freiluft-Bühne stehen.