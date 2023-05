Kitzbühel feierte Bischof

Der hohe Besuch aus dem Vatikan mischte sich in in der Gamsstadt ganz unbefangen unters Kirchenvolk. Die Kitzbüheler waren von ihm begeistert und auch Erzbischof Georg Gänswein versprach: „Ich komme gerne wieder.“



Kitzbühel | Fotos hier, Selfies dort und dazwischen zahlreiche Buchsignierungen, Begegnungen und auch der eine oder andere Scherz kam nicht zu kurz. Kurien-Erzbischof Georg Gänswein aus Rom, bekannt als langjähriger Privatsekretär von Papst Benedikt XVI., war an seinem Kitzbühel-Wochenende offenbar ganz in seinem Element. Neben dem offiziellen Programm (Firmung, Krypta-Weihe. Signierstunden), das Stadtpfarrer Michael Struzynski mit Hilfe des Pfarrgemeinderates organisiert hatte, war es dem Ehrengast aus dem Vatikan ein großes Anliegen, auch außerhalb der Termine mit den Menschen vor Ortdirekt in Kontakt zu treten, was er bei jeder sich ihm bietenden Gelegenheit auch tat.



Der bekennende Tirol- und Skisportfan genoss das Bad in der Menge sichtlich: Er war angetan von der Stadtmusik, von den Traditionsvereinen, vom Kirchenchor und dem Kirchenorchester und sogar von den Schokoladetalern, die an alle Besucher des Festgottesdienstes verteilt wurden. Bürgermeister Klaus Winkler stellte sich mit einem besonderen Präsent ein und überreichte dem Erzbischof in der Pfarrkirche eine Kitzbüheler Gams.



Die offene und herzliche Art des hohen Geistlichen begeisterte nicht nur die Jugend –Gänswein spendete 50 Kindern die Firmung – auch Stadtpfarrer Michael Struzynski schwärmt in höchsten Tönen von seinem Ehrengast, mit dem er im Pfarrhof viele „intensive und persönliche Gespräche“ geführt hat. „Wir haben uns aus der Vergangenheit schon gekannt, in Kitzbühel sind wir als Freunde auseinandergegangen.“ Der Abschied sei nicht für immer, wie Pfarrer Struzynski hofft: „Der Erzbischof hat sich in Kitzbühel sehr wohl gefühlt. Er hat versprochen, dass er wiederkommt – vermutlich sogar zum Pfarrfest am 3. September.“ Alexandra Fusser

Bilde: Für Festgottesdienst und Krypta-Weihe am Sonntagvormittag rückten die Kitzbüheler Traditionsvereine für den Ehrengast aus dem Vatikan aus.