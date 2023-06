Kitzbühel feiert ein Jahr Start.N.

Seit einem Jahr steht das Kitzbüheler „GründerMutterschiff“ Start.N. an der Adresse Schlossbergstraße 1. Bei der großen Feier konnte auf einige Meilensteine verwiesen werden.



Kitzbühel | Eigentümer und Investor Gregor Gebhardt freute sich mit dem gesamten Start.N.-Team: „Wir haben 50 Prozent Auslastung für das erste Jahr erwartet, geworden sind es 90 Prozent.“ Das Start.N. beherbergt Unternehmer verschiedenster Branchen und versteht sich außerdem als Vernetzungszentrum. So spielen die modernen Arbeitsformen des Coworking ebenso eine Rolle wie der Trend zur „Workation“. Das Gamsstädter Gründungszentrum war im vergangenen Jahr Bühne für 34 innovative Veranstaltungen, wie etwa der „Pitch Night“.



Zudem wurde das Haus in über 100 Führungen den Interessierten zugänglich gemacht – nicht zuletzt für Schüler. Kitzbühel Tourismus ist ein treuer Weggefährte für das Start.N. „Workation“ ist auch für die Touristiker ein nicht zu unterschätzendes Standbein. Mit Einrichtungen wie dem Start.N. kann die Gamsstadt dem Rechnung tragen. Die Gäste der Ein-Jahres-Feier hatten Gelegenheit, auch den neu geschaffenen Creative Space zu besichtigen, der u.a. dafür Platz bieten wird. Als nächstes plant das Start.N.-Team, sich als Green Event Location zertifizieren zu lassen. Von den vielen Fortschritten im Gründerzentrum konnten sich die Besucher beim Tag der offenen Tür selbst überzeugen: Neben Führungen durchs Haus wurden auch Mini-Workshops angeboten. Abgerundet wurde der Nachmittag von Musik und kulinarischen Genüssen. Elisabeth Galehr

Bild: Viele Unterstützer machten das Start.N. überhaupt erst möglich. Bei der Feier: GR Hermann Lechner, Sparkassen-Vorstand Thomas Hechenberger, Maximilian Werner, LA Peter Seiwald, Helene Stanger, Bgm. Klaus Winkler, Thomas Brandtner (Sparkasse), Gregor Gebhardt, Regio-3-GF Stefan Niedermoser und Andreas Holaus (von links). Foto: Galehr