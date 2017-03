KitzVenture kassiert saftige Strafe

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) geht gegen das in Kitzbühel ansässige Unternehmen KitzVenture vor: Wegen irreführender Werbung wurde eine Strafe in Höhe von 69.000 Euro zuzüglich anteilige Verfahrenskosten verhängt.



Kitzbühel | Das Geschäftsgebaren der Firma stand schon länger in die Kritik: In einer offensiven Werbekampagne stellte KitzVenture den potentiellen Anlegern 9,75 Prozent Zinsen pro Jahr in Aussicht und das ab einem Einsatz von 250 Euro mit 36 Monaten Laufzeit. Die FMA nahm die Causa unter die Lupe und befand, dass diese Form der Werbung für den Kunden irreführend sei und zudem der Hinweis auf das Prospekt fehle. Daher kassierte KitzVenture-Geschäftsführer Olaf Wittbrodt eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 69.000 Euro. Der Bescheid ist allerdings noch nicht rechtskräftig.



„Selbstverständlich“ Beschwerde



Auf Nachfrage des Kitzbüheler Anzeigers zeigt sich das Unternehmen zurückhaltend: „Vorab können wir mitteilen, dass selbstverständlich dagegen Beschwerde eingelegt wird.“ Eine ausführlichere Stellungnahme wurde für die nächsten Tage angekündigt, bis Redaktionsschluss lag diese noch nicht vor.



Allerdings sah sich die Firma schon früher genötigt, auf die immer wieder erhobenen Vorwürfe der Unseriösität einzugehen. In einer Aussendung von Anfang Februar heißt es dazu: „KitzVenture weist in jeder seiner Werbungen darauf hin, dass es sich bei ihrem Anlagemodell um qualifizierte Nachrangdarlehen handelt. KitzVenture weist auf der Webseite explizit auf die Form des Darlehens und auf das Risiko eines Totalverlustes hin.“



Welche Beteiligungen genau im Portfolio enthalten sind, veröffentlicht das Unternehmen nach eigener Aussage nach „strategischen Überlegungen.“ In der Aussendung heißt es weiter: „KitzVenture kann aus nachvollziehbaren Gründen nicht alle Details des eigenen Geschäftsmodells veröffentlichen.“

Elisabeth Galehr