St. Johann in Tirol | ... nimmt nach der pandemiebedingten Pause Kurs auf seine 17. Spielsaison. Dabei lockt nicht nur ein feines Kinoprogramm ins Festivalgelände bei der Alten Gerberei, das Sommerfestival verwöhnt auch mit erlesenen Drinks und kleinen Konzerten vor den Filmen: täglich spielen bereits ab 19.30 Uhr Musikantinnen und Musikanten auf – bei Schönwetter natürlich im Garten hinter der Alten Gerberei, bei Schlechtwetter im Saal.

Im Mittelpunkt jedoch steht dann ab 21.00 Uhr großes Lichtspieltheater im Saal der Alten Gerberei, für acht Abende haben wir wieder ein erlesenes und ansprechendes, ein humorvolles und tief berührendes, ein abwechslungsreiches und durchaus kontroversielles Filmprogramm zusammengestellt – und selbst hier thront ein beschützender Sternenhimmel über den Besucherinnen und Besuchern, seien Sie gespannt!



Der Eröffnungsfilm entführt uns heuer ins New York der 1950er-Jahre, Steven Spielbergs filmische Neuinterpretation des Musicals West Side Story bringt mitreißende Tanzszenen, Songs mit Ohrwurm-Garantie und große Gefühle in den Kinosaal. Großes Roadmovie bietet der Abschlussfilm des Festivals, Cittadini del Mondo – in der Ferne liegt das Glück: ein humorvolles und berührendes Lehrstück von der Suche nach dem Glück und dem damit unweigerlich verbundenen Scheitern.



Nicht zu kurz kommt Humorvolles, Der Onkel mit Michael Ostrowski in der Hauptrolle reizt unweigerlich die Lachmuskeln, genauso wie die Beziehungskomödie Es ist nur eine Phase, Hase. Bildgewaltig entführt uns das fiktive Historiendrama The Northman ins 9. Jahrhundert, als Wikinger noch Angst und Schrecken verbreiteten. Historisch belegt zeigt sich hingegen die packende Geschichte um die Karrieren der beiden Tennisstars Serena und Venus Williams, King Richard – in englischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Ein weiteres cineastisches Meisterwerk liefert Pedro Almodóvar mit seinem Sozialdrama Parallele Mütter, und um nichts weniger raffiniert beglückt uns letztlich die Komödie Die Kunst der Nächstenliebe.



Programm:



Festivalgelände Alte Gerberei St. Johann, ab 19:30 Uhr Live-Musik & Coole Drinks, ab 21:00 Uhr Film.



Do., 4.8. West Side Story, Musik: Joe Carpenter Trio



Fr., 5.8. Parallele Mütter, Musik: Doping



Sa., 6.8. The Northman, Musik: Die Unterschrankinger



So., 7.8. Der Onkel, Musik: Brix Trix



Do., 11.8. King Richard, Musik: Platform 2



Fr., 12.8. Die Kunst der Nächstenliebe, Musik: Le Sorelle



Sa., 13.8. Es ist nur eine Phase, Hase, Musik: Tobi



So., 14.8. Cittadini del Mondo, Musik: The Steam Radios



