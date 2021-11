Kinder lernten alles über Energie

Vorige Woche pilgerten rund 200 Volksschüler in die Wirtschaftskammer, um mehr über das Thema Energie zu lernen. Spielerisch wurde den Kindern dort die Wichtigkeit von erneuerbaren Energien beigebracht.



Kitzbühel | Auf Initiative der Fachgruppe Energiehandel in der Wirtschaftskammer tourt derzeit Nadja Elmer mit dem Projekt „KiERa Kinder-Erlebnis-Raum ENERGIE“ durch ganz Tirol. Vorige Woche war daher die Wirtschaftskammer in Kitzbühel Gastgeber der Energiespezialisten.

Was ist Energie überhaupt? Welche Energieformen gibt es? Wie können wir Energie sparen? Welche neuen Technologien gibt es? Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigten sich SchülerInnen und Schüler der Volksschulen Kirchberg, Hopfgarten, Reith, Kitzbühel und Aurach beim „Unterricht zum Mitmachen“ – und zwar auf spielerische Art und Weise.



Seit Monaten sei das Thema Klimaschutz in aller Munde, daher sei es ihnen ein Anliegen vor allem auch die Kleinsten an dieses Thema heran zu führen, so die Geschäftsführerin der Fachgruppe Energiehandel, Verena Weiler. Der Kinder-Erlebnis-Raum kurz „KiERa“ besteht aus mehreren Kojen. Mit Hilfe von Spielen und verschiedenen Aufgabenstellungen tauchten die Kinder in die spannende Welt der Energie ein und erfuhren viel Wissenswertes zu den Themen Klimaneutralität, erneuerbare Energie, Energieeffizienz oder die Funktionsweise eines Heizkreislaufes. Aber auch die E-Mobilität oder E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe, die mittels Strom aus Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid hergestellt werden, wurden in den Fokus gestellt.



Nicht nur Nadja Elmer freute sich über den Andrang aus dem Bezirk, auch Wirtschaftskammerobmann Peter Seiwald schaute den Kindern über die Schulter und zeigte sich von dem Projekt ebenfalls begeistert. Margret Klausner

Bild: WK-Obmann Peter Seiwald (li.) und Verena Weiler (FG-Geschäftsführerin Energiehandel) informierten sich über das Projekt. Foto: Klausner