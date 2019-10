Kikiplexx: Kino für die ganze Familie

Im Rahmen des Kinder- und Jugendfilmfestivals Kikiplexx gibt es von 8. bis 26. November wieder Spaß und Spannung für die ganze Familie auf der großen Kinoleinwand in der Alten Gerberei in St. Johann.



St. Johann | 10 Jahre Kikiplexx – das muss gefeiert werden! Beim Eröffnungsfilm „Ready Player One“ werden die Jugendlichen in einer virtuellen Ersatzwelt in ein rasantes und realitätsnahes Abenteuer geworfen. Im Anschluss wird die Alte Gerberei in Schwarzlicht getaucht. Bei der Blacklight Party wird der St. Johanner DJ SKILI (Kilian Seibl) ordentlich einheizen.



Filme für kleine und große Kinofans



Am Eröffnungswochenende dürfen sich kleine Kinofans ab sechs Jahren auf den Animationsfilm „Die unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne“ freuen und sich gemeinsam mit dem Elefanten Sebastian und der Katze Mika auf die Suche nach dem verschwundenen Bürgermeister von Sonnenstadt machen. Im Anschluss an den Film, ab 17 Uhr, gibt es im Foyer der Alten Gerberei eine kleine Stärkung für hungrige AbenteurerInnen. Mit leckeren „Rocca Wraps“ und „Kunterbunter Minestrone“ werden somit auch die Besucher auf den nächsten Film, „Rocca verändert die Welt“, eingestimmt und dürfen sich von einer modernen Pippi-Lang-

strumpf Geschichte um das mutige, freche und kluge Mädchen Rocca verzaubern lassen.



Am zweiten Festivalwochenende sind mit „Liliane Susewind“ die Tiere los. Als ausgerechnet das kleine Elefantenbaby Ronny geklaut wird, ist klar: Lilli, die mit Tieren sprechen kann, begibt sich gemeinsam mit ihren Freunden auf die Suche nach dem Tierdieb! Bei dem Film „100% Coco“ geht es um ein Mädchen, das aufgrund ihres ausgefallenen Modestils von ihren Mitschülern ausgelacht wird. Also passt sie sich an und betreibt heimlich einen Modeblog. Plötzlich sind ihre Klamotten total angesagt - doch noch weiß keiner, wer sich dahinter verbirgt.



Alle Filme behandeln u.a. Themen wie Offenheit und Zusammenhalt sowie Toleranz für Menschen, die anders sind. Für Kikiplexx ist es neben dem Unterhaltungswert ein Anliegen, auch solche Botschaften an die jungen Kinobesucher zu vermitteln. P.R.



Angesagt

Überblick Kikiplexx

Freitag, 8. November: 19.30 Uhr Festivaleröffnung mit dem Film „Ready Player One“ (USA 2018, Sci-Fi, Action) und anschließender Blacklight-Party (ab 14 Jahre, Eintritt frei).

Samstag, 9. November: 15.30 Uhr „Die unglaubliche Geschichte von der Riesenbirne“ (ab 6 Jahre, DNK 2017, Animationsfilm,), 18 Uhr „Rocca verändert die Welt“ ( ab 8 Jahre, D 2019, Kinderfilm).

Samstag, 16. November: 15 Uhr „Liliane Susewind“ ( ab 6 Jahre, D 2018, Komödie, Kinderfilm)

Sonntag, 17. November: 16 Uhr „100 % Coco“ ( ab 8 Jahre, NL 2017, Familienfilm, Coming of Age).

Alle Filme werden in der Alten Gerberei gezeigt. Informationen unter www.muku.at

Bild: „Rocca verändert die Welt“ am 9. November. Foto: Warner Bros