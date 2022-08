Kellereinbruch in Kitzbühel

Kitzbühel | In der Zeit zwischen 26. bis 29. August brachen unbekannte Täter in ein Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in Kitzbühel ein und entwendeten daraus drei Fahrräder in einem Gesamtwert eines oberen vierstelligen Eurobetrages.

PI Kitzbühel - Tel.: 059133/7200