Keine weiteren Schulden geplant

Der Haushaltsvoranschlag für 2021 der Gemeinde Going beläuft sich auf 5,947 Mio. Euro. Investiert wird vor allem in Straßen. Eine Darlehensaufnahme im Jahr 2021 ist nicht geplant.



Going | In dieser auch für die Gemeinden schwierigen Zeit, fehlt einfach die Planungssicherheit sagt Bürgermeister Alexander Hochfilzer (VP): „Es ist relativ schwierig zu prognostizieren, wie sich die Situation 2021 entwickeln wird – dementsprechend vorsichtig haben wir das Budget erstellt.“

15 bis 20 Prozent weniger in der Gemeindekasse

In der Gemeinde Going rechnet man mit Mindereinnahmen zwischen 15 bis 20 Prozent aufgrund der Corona-Pandemie. Rund 1,1 Millionen Euro möchte die Gemeinde nichtsdestotrotz in ihre Infrastruktur investieren.

Dorfstraße und Sportsaal werden saniert

Für diverse Wege- und Straßensanierungen wurden 200.000 Euro veranschlagt. Die Sanierung der Dorfstraße inklusive Gehsteige wird mit rund 250.000 Euro zu Buche schlagen. Der Sportsaal erhält um 120.000 Euro eine neue Lichtkuppel. Zudem wird der Friedhof umgebaut bzw. saniert (150.000 Euro). Ebenfalls 150.000 Euro hat die Gemeindeführung für die Sanierung von Wasserquellen 2021 vorgesehen.

Neue Schulden will die Gemeinde dafür nicht aufnehmen. „Die Investitionen werden aus dem laufenden Haushalt finanziert. Eine Darlehensaufnahme ist nicht geplant“, erklärt Bürgermeister Hochfilzer.

Bitte warten: Spielgeräte am Badesee

Aufgrund der unsicheren Corona-Situation, musste die Gemeindeführung aber auch Projekte aufschieben. So werden einige Wasserleitungs- und Kanalsanierungen noch nicht durchgeführt. Auch die gewünschten neuen Spielgeräte beim Goinger Badesee müssen noch warten. Der Haushaltsvoranschlag der Gemeinde Going beläuft sich 2021 auf 5.947.700 Euro und wurde in der Sitzung vor Weihnachten im Gemeinderat beschlossen. Johanna Monitzer

Bild: Die Dorfstraße wird um 250.000 Euro saniert. Foto: Monitzer