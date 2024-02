Keine Langweile bei der Feuerwehr

Kommandant Hannes Sandbichler konnte zur 152. Jahreshauptversammlung neben 81 Feuerwehrkameraden auch einige Ehrengäste begrüßen.



Hopfgarten | Bürgermeister Paul Sieberer, BFK-Stv. Andreas Schroll, die Kommandanten der Nachbarfeuerwehren sowie die Vertreter anderer Einsatzorganisationen waren der Einladung zur Versammlung gefolgt.



Nach den Berichten des Kassiers, des Gerätewartes und des Jugendbetreuers über Finanzen, Neuigkeiten bei Fahrzeugen und Gerätschaften sowie die Aktivitäten der Feuerwehrjugend präsentierte Kommandant Hannes Sandbichler einen Rückblick auf ein arbeitsreiches Jahr. Die Wehr zählte zum Jahresende 102 Mitglieder, darunter 71 Aktive, 20 Reservisten und elf Jungfeuerwehrmänner. Es wurden zahlreiche Übungen und Lehrgänge durchgeführt, darunter 29 Zugs- und Gruppenübungen, 26 Bewerbsübungen und 15 Einheiten Grundausbildung. Ein Höhepunkt war die Abholung des neuen Tanklöschfahrzeugs 3000/100 bei der Firma Rosenbauer in Linz.



Beförderungen und Ehrungen

Besonders erfreulich waren die Erfolge bei den Feuerwehr-Leistungsabzeichen in Längenfeld, wo zwei Gruppen das Bronze-Abzeichen holten.Insgesamt wurden 25 Lehrgänge an der Landes-Feuerwehrschule absolviert. Die Feuerwehr Hopfgarten bewältigte im Jahr 2023 insgesamt 45 Einsätze, darunter acht Brandeinsätze, 24 technische Einsätze, zwei Brandsicherheitswachen und elf Fehlausrückungen. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurden Martin Oberhauser zum Hauptfeuerwehrmann, Markus Rabl zum Löschmeister, Hannes Laiminger zum Oberlöschmeister und Paul Sieberer zum Hauptlöschmeister befördert.



Besonders hervorzuheben sind die Ehrungen für langjährige Treue zur Feuerwehr: Manuel Riedmann (25 Jahre), Odo Giffinger (50 Jahre) und Basilius Oberhauser (60 Jahre).



Bürgermeister Paul Sieberer hob vor allem die Bedeutung der Freiwilligenarbeit hervor und dankte allen Feuerwehrkameraden für ihren Einsatz zum Wohle der Hopfgartner Bevölkerung.

Bild: Die Geehrten mit Bgm. Paul Sieberer, BFK-Stv. Andreas Schroll und dem Kommando der FF Hopfgarten. Foto: FF Hopfgarten