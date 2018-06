Kein Chaletdorf am Horn

Ein Chaletdorf soll am Kitzbüheler Hornköpfl gebaut werden – dieses Gerücht kursiert derzeit in der Gamsstadt. Der Wahrheitsgehalt ist gering, denn es ist nur eine Hütten­erweiterung angedacht.



Kitzbühel | Für viel Gesprächsstoff und Diskussionen sorgt in der Gamsstadt das Gerücht um etwaige Chalets am Kitzbüheler Horn. „Demnächst soll bereits mit dem Bau begonnen werden“, heißt es. Einen Wahrheitsgehalt hat dieses Gerücht aber nicht wirklich.



Bürgermeister Klaus Winkler dementiert das Gerücht und klärt auf. „Es wird am Hornköpfl kein Chaletdorf entstehen, wir lehnen das ab“, sagt Klaus Winkler gegenüber dem Kitzbüheler Anzeiger und erzählt, dass es zwar Überlegungen für eine Hüttenerweiterung gibt, diese aber noch nicht konkret sind und auch noch kein Konzept ausgearbeitet wurde.



Der Raumplaner beschäftigt sich derzeit mit dem Vorhaben eines Zubaus, dazu braucht es auch ein Konzept. Es wurden diesbezüglich aber noch keine Ansuchen eingereicht beziehungsweise seitens des Kitzbüheler Gemeinderates keine Beschlüsse gefasst. Elisabeth M. Pöll