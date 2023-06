Kaufmannschaft feiert Jubiläum

Für die Kaufmannschaft Kirchberg steht das Jahr 2023 unter einem besonderen Zeichen: Sie begeht heuer ihr 30-Jahr-Jubiläum und blickt auf eine Erfolgsgeschichte zurück.



Kirchberg | Im Jahr 1993 wurde die Kaufmannschaft Kirchberg als Verein mit 22 Mitgliedern gegründet. Vier der damaligen Gründungsmitglieder – Bechlschmied, Florale Poesie, Salon Sabine und Schuhhaus Angermann – sind heute noch aktiv tätig. Ein Meilenstein war damals bereits die Einführung der Kirchberger 100-Schilling-Wertmünze, dem Vorläufer der heutigen Brixentaler Regionalwährung.



Weg zur regionalen Werbegemeinschaft

Um über die Ortsgrenzen hinaus Synergien zu bündeln, wurde im Jahr 2009 der überregionale Verbund „Der Brixentaler“ gegründet, der damals neben Kirchberg die Orte Brixen und Westendorf, mittlerweile auch Hopfgarten, Itter und Reith umfasst. Mit den Brixentaler Münzen und Scheinen wurden bisher rund 4 Millionen Euro an regionaler Wertschöpfung erreicht – Kaufkraft, die in der Region bleibt, wie Obfrau Sabrina Schweiger informiert. Aktuell umfasst die branchenübergreifende Werbegemeinschaft mehr als 330 Mitgliedsbetriebe. Darüber hinaus gibt es mit dem Brixentaler Infoblatt eine eigene Drucksorte, die monatlich 6.500 Haushalte auf dem Laufenden hält.

Die 2020 ins Leben gerufene Brixentaler App, mit der Treuepunkte gesammelt und Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können, nutzen über 4.500 Personen regelmäßig, heißt es seitens der Kaufmannschaft. Darüberhinaus werden im Rahmen des Sozial-Projektes „Brixentaler für Brixentaler” Betroffene unterstützt.



Die Kaufmannschaft Kirchberg, die nach wie vor als eigener Verein besteht, wurde 2021 um Wirtschaftstreibende aus Reith erweitert und tritt nun als Kaufmannschaft Kirchberg-Reith auf. Sie umfasst aktuell 130 Mitgliedsbetriebe aus Handwerk, Handel, Hotellerie, Gastronomie und Dienstleistung.



Impulse für Belebung des Dorflebens

Die Gemeinschaft versteht sich als wichtiger Impulsgeber für innerörtliche Aktivitäten. Mit Veranstaltungen wie dem Christkindlmarkt, dem Kirchtagsmarkt, der Aktion Viwitz’n geh, Kirchberg Kost.Bar oder der neu initiierten Lehrlingsmesse engagiert sich die Kaufmannschaft stark für eine Belebung des Dorflebens.



Zum Jubiläum ein Festival am Dorfplatz

Das Jubiläum feiert der Verein mit einer Premiere, dem Dorfplatz-Festival, am Freitag, 7. Juli ab 10 Uhr. KA

Bild: Das „Maier Haus“ – damals und heute ein florierendes Geschäftshaus im Herzen Kirchbergs. Foto: Archiv Gemeinde Kirchberg