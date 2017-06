Katz und Mangold-Wolf siegten

Andreas Katz vom Deutschen Nationalteam Langlauf und Paula Mangold-Wolf sind die Tagessieger beim zweiten „Ummi & Auffi“ Sprung­schanzenlauf der Intersport Skihütte auf der Weltcupschanze in Reit im Winkl.



Reit i. W. | Über 70 Teilnehmer, von denen 61 das Ziel erreichten, mussten dabei eine Runde von 2 km über Wanderwege bewältigen und im Anschluss den Aufsprunghang der „Franz-Hasl­berger-Schanze“ in Reit im Winkl bezwingen. Das Ziel war direkt am Schanzentisch. Der über 70% steile Hang verlangte den Spitzenathleten und Hobbysportlern alles ab.



Die zahlreichen Zuschauer erlebten auf dem Gelände am „Gut Steinbach“ spannenden und hochklassigen Sport. Es gab teilweise verbissene Duelle um die Platzierungen. Über einen Vorlauf qualifizierten sich die 15 schnellsten Herren und die 10 schnellsten Damen für das Finale. Die Junioren sprinteten nach einer kürzeren Runde direkt zum Ziel auf die Sprung­schanze. Sieger bei den Herren wurde in unglaublichen 8:25 Minuten Andreas Katz vom SV Baiersbronn vor Hannes Burger vom LC Buchendorf und dem Vorjahressieger Stefan Knopf vom PTSV Rosenheim. Andi Katz machte damit seinem Spitznamen „die Rennkatze“ alle Ehre. Er sieht das Rennen als optimale Vorbereitung u.a. für die „Tour de Ski“.



Bei den Damen siegte Paula Mangold-Wolf vom LC Chiemgau in 12:16 Minuten vor Heike Rißler (Nürnberg) und Viktoria Siorpaes aus Kössen.



Bei den Junioren 1 gewann Christopher Ortner vom WSV Schwendt und bei den Junioren 2 siegte Hannes Gruber vom SC Kössen. Die erstmals durchgeführte Teamwertung holte sich bei den Erwachsenen die Familie Wolf aus Reit im Winkl und bei den Junioren das Team vom SK Berchtesgaden. Die gesamte Ergebnisliste und viele Bilder findet man unter www.skihuette.net.



Im Anschluss an den Wettkampf fand die Siegerehrung direkt an der Sprungschanze statt. Bei bestem Wetter erhielten die 3 Klassenbesten jeweils Ehrenpreise sowie der Tagessieger bei den Herren und bei den Damen jeweils 200,00 Euro. Zudem gab es den wunderbaren, von Sepp Wolf mit der Motorsäge „geschnitzten“ Wanderpokal in Form einer Sprungschanze. Der in diesem Format ausgetragene Wettbewerb mit der Kombination Berglauf / Ziel auf einer Sprungschanze ist weltweit wohl einmalig und wird vom Sporthaus „Intersport Skihütte“ in Reit im Winkl veranstaltet. Die dritte Austragung ist 2018 fix geplant, der Termin wird in Kürze bekannt gegeben. Markus Ehrensperger