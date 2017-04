Junge Züchter vor den Vorhang

Rinder, Pferde, Ziegen und Schafe wurden bei der 2. Weitauer Tierschau präsentiert. Die Schüler bewiesen Organisationstalent.



St. Johann | Der Andrang am Pferdefahrplatz der Landwirtschaftlichen Lehranstalt Weitau am letzten Mittwochvormittag war groß. Viele wollten einen Blick auf die jungen Züchter und ihre Tiere bei der 2. Weitauer Tierschau werfen. „Schüler präsentieren Tiere aus ihrem heimischen Betrieb. Es geht dabei aber nicht vorwiegend um die Schönheit der Tiere, sondern um die Präsentation“, erklärt Direktor Franz Berger. -> BILDERGALERIE



Jungzüchter-Boom ausgebrochen



Die jungen Züchter präsentierten insgesamt 40 Rinder, 10 Pferde, 15 Ziegen und 6 Schafe. „Bei unseren Schülern ist Dank Verena Ager, die vor kurzem den dritten Platz bei der Europameisterschaft der Rinderbeurteilung holte, ein kleiner Jungzüchter-Boom ausgebrochen“, freut sich Berger. So war es auch nicht verwunderlich, dass Verena Ager bei der Weitauer Tierschau unter den strengen Augen von Richterin Gerlinde Halbartschlager (Zuchtverband NÖ) den ersten Platz holte.



Tierschau wurde von den Schülern organisiert



Die 2. Weitauer Tierschau wurde von den Schülern in Eigenregie mit Unterstützung von Fachlehrer Peter Altenberger organisiert. „Es ist toll, was die Schüler hier bewerkstelligt haben“, zeigt sich Altenberger stolz. Aufgrund des großen Erfolges der Veranstaltung soll es auch eine Fortsetzung geben. Johanna Monitzer