Junge Skitalente groß gefeiert

Der Sportstadt geht der Ski-Nachwuchs nicht aus – das wurde am großen Kitzbüheler Schulskitag ganz offensichtlich. Mit 446 Startern wartete er heuer mit einem neuen Teilnehmerrekord auf.



Kitzbühel | Sportliche Leistungen haben in Kitzbühel seit jeher einen hohen Stellenwert. So auch beim alljährlichen Schulskitag, der hier seit dem Jahr 1928 Tradition hat. Heuer starteten 446 Kinder und Jugendliche aus 13 Jahrgängen, die Kitzbüheler Schulen – beginnend mit Vor- und Volksschule, über die Mittelschulen bis HAK/HASCH und Berufsschule – sowie Schulen außerhalb des Heimatortes besuchen. „Der Schulskitag ist die größte Sportveranstaltung in unserer Stadt“, strahlten Bgm. Klaus Winkler und K.S.C.-Präsident Michael Huber bei der Preisverteilung Samstagnachmittag.

Tags zuvor wurden die Rennen auf der Rasmusleiten für Vor- und Volksschule ausgetragen, Schüler ab der fünften Schulstufe bestritten einen Riesentorlauf auf dem Ganslernhang. Für Präparierung der Rennstrecken, Zeitnehmung und Organisation zeichnete der K.S.C. verantwortlich.

Hier gehts zur BILDERGALERIE



Tagesschnellste unter den Volksschülern waren Maria Hansmann (1 B) und Davis Pletzer (1 B) vom Start A sowie Charlotte Schleicher (4A) und Lukas Pletzer (3B) vom Start B. Die Schnellsten am Ganslernhang waren Carina Popp und Thomas Rass (beide 4s).

Eine zusätzliche Belohnung gab es für Klassen mit den meisten Startern: Sie erhielten jeweils 100 Euro von der Sparkasse Kitzbühel für ihre Klassenkasse. Und noch eine Besonderheit gibt es am Schulskitag: Jeder einzelne Teilnehmer wird namentlich auf die Bühne gerufen, um seine Urkunde mit Foto und eine Tafel Schokolade entgegenzunehmen. Damit soll in Kitzbühel jede sportliche Leistung entsprechend gewürdigt werden. Alexandra Fusser

Bilder: Einmarsch der Teilnehmer, angeführt von der Stadtmusik Kitzbühel: 446 Schüler samt Lehrern und Eltern nahmen in der Vorderstadt Aufstellung. 2) Dichtes Gedränge in der Vorderstadt: Jeder einzelne Teilnehmer wurde namentlich auf die Bühne gerufen, um Urkunde und Schokolade entgegenzunehmen. Fotos (2): Fusser

Für die Tagesbestzeiten gab‘s die Siegergams. 3) Maria Hansmann und David Pletzer (Start A); 4) Charlotte Schleicher und Lukas Pletzer, die von Start B ins Rennen gingen sowie 5) Carina Popp und Thomas Rass (Start C). Fotos (3): Stadtgemeinde/Obermoser