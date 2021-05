Julian Wimmer im EM-Finale

Vom 1. bis 5. Mai fand in Perm (Russland) die Europameisterschaft im Klettern statt. Mit dabei waren 13 Starter aus Österreich, unter anderem Julian Wimmer in der Klasse U18 aus St. Johann.



Perm, St. Johann | Perm - eine Millionenstadt mitten in Russland. Hier war der Austragungsort für die Europameisterschaft im Klettern. Julian Wimmer vom Kletterteam Wilder Kaiser konnte sich aufgrund von mehreren Vorrunden in Innsbruck für alle drei Disziplinen – Lead, Speed und Bouldern –qualifizieren. Nach einem langen Flug nach Perm mit dem Nationalteam stand am ersten Tag Lead auf dem Programm. Diese Disziplin, gesichert mit einem Seil, erfordert eine ganze Menge an Kraftausdauer. In seiner Lieblingsdisziplin konnte Wimmer glänzen und kletterte souverän ins Halbfinale. Das Ziel schon erreicht, setzte Julian noch einen drauf und zog ins Finale der besten Acht ein. „Ich konnte es gar nicht glauben, dass ich wirklich im Finale stand! Und das bei meiner ersten Teilnahme an einer EM“, freute sich Julian. Im Finale konnte er sogar noch ein paar Plätze aufholen und wurde schlussendlich Fünfter.



Am darauffolgenden Tag beim Speed, entschied wie der Name schon sagt, die Geschwindigkeit über die Platzierung. Mit einer Zeit von 9,18 Sekunden auf einer 15 Meter hohen Wand kann man mehr als zufrieden sein.



Die beiden letzten Tage in Russland verbrachten die Teilnehmer an der Boulderwand. Beim Bouldern geht es primär um die Bewältigung extrem schwieriger Einzelzüge. Ziel ist es, möglichst viele Boulderprobleme innerhalb eines Zeitlimits und mit so wenig Versuchen wie möglich, zu schaffen. Das erfordert viel Kraft und Durchhaltevermögen, was Julian zeigen konnte und auch dort bis ins Halbfinale kam. Nur ein paar Züge kosteten ihm das Finale der besten Sechs und somit wurde es der 9. Platz. Beim Klettern entscheiden oft Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage. Eine Niederlage war es für den 16-Jährigen definitiv nicht, ganz im Gegenteil.

Nun stehen weitere Europacups auf dem Programm. Schon am 16. Mai geht es weiter in Graz. Auch hier wird es einen Livestream auf YouTube geben. Die Daumen sind gedrückt.

Bild: Bei seinem ersten EM-Auftritt landete Julian Wimmer auf Rang fünf.