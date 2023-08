Jubiläumswallfahrt mit Ehrungen

Mitte August findet alljährlich die Wallfahrt der Fachleute der Milchwirtschaft auf der Kraftalm in Itter statt.

Die Idee einer Kapelle zu Ehren des Hl. Lucio, dem Patron der Käser, entstand an einem Sommertag 1981 auf dem San-Lucio Pass, an der Grenze zwischen den Italienischen und Schweizer Alpen.

Hermann Hotter, Johann Scharl und Josef Willi waren auf den Spuren des Hl. Lucio und stießen dort auf eine vernachlässigte, relativ große, aus Stein gebaute Kapelle, wo auf dem Altar der Heilige mit einem angeschnittene Käselaib und einem Messer in der Hand stand und so sein Leben und Wirken dargestellt war. Sie nahmen aus der Kapelle einen Stein als Gedenkstein an sich, als Symbol und geistige Verbindung zu der alten Kapelle. Dieser Stein wurde dann schließlich in den Altar sichtbar eingebaut.

In der Vorstandssitzung am 30.10.1981 wurde vom Vorstand einstimmig die Errichtung einer Kapelle zu Ehren des Patrons beschlossen. Rasch wollte man dieses Vorhaben umsetzen, wofür ein eigener Kapellenausschuss gegründet wurde.Vor allem galt es, einen geeigneten Platz zu finden und dabei konnte Jakob Stöckl, der Besitzer der Kraftalm, als Gönner gefunden werden.

Er stellte unentgeltlich den Grund zur Verfügung und auch die Gemeinde Itter hat dem Kapellenbau zugestimmt. Anton Riedmann aus Itter plante schließlich die Kapelle und 1983 begann man mit dem Bau und am 23. September 1983 fand dann die feierliche Einweih-

wung statt.

Bei dieser Jubiläumswallfahrt gab es Dank und Anerkennung für die Unterstützer und eine Ehrung für Persönlichkeiten, die für die Milchwirtschaft und den Fachleuteverband Besonderes und Hervorragendes geleistet haben. Die Ehrenurkunde in Silber erhielten diesbezüglich Josef Antretter und Thomas Schipflinger, beide Wörgl.