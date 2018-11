Jubiläumsfeier mit Ehrungen

Vor 25 Jahren wurde beschlossen, zusätzlich zur bereits bestehenden Schützenkompanie, eine Schützengilde zu gründen.



Oberndorf | Das heurige Jubiläum wurde von Oberschützenmeister Jochen Brunner zum Anlass genommen, bei einer kleinen Feier in den Räumlichkeiten des Knappenmuseums, Mitgliedern benachbarten Gilden und vielen Ehrengästen einen Rückblick über diese Zeit zu zeigen.



Verdiente Sportschützen wurden geehrt



Im Mittelpunkt der Präsentation stand aber nicht die Gilde an und für sich, sondern die Personen, die die Sportschützengilde mitbegründet und geprägt haben. Mit Bildern aus der Vergangenheit und aktuellen Fotos hat Jochen Brunner in einem kurzweiligen Bericht die Erfolge der einzelnen Mitglieder in Erinnerung gerufen. Gleichzeitig wurde der Abend aber auch zum Anlass genommen, verdiente Sportschützen der Oberndorfer Gilde zu ehren.



Geehrt wurden: für ihre 25-jährige Mitgliedschaft im Tiroler Landesschützenbund die Gründungsmitglieder Peter Panzl, Josef Strobl, Michael Fleischhacker und Maximilian Friedl. Für seinen unermüdlichen Einsatz als Trainer und Betreuer der Jungschützen wurde Meinhard Tönig mit dem silbernen Ehrenzeichen des ASVÖ geehrt.



Extrascheibe für das Dorfschießen



Das Jubiläum war auch Anlass für eine Extra-Jubiläumsscheibe beim heurigen Dorfschießen. Den besten Teiler (2,2) auf die Jubiläumsscheibe schoss Johannes Wörgartner. Eine kleine Ausgabe dieser Scheibe wurde ihm im Rahmen dieser Feierlichkeit überreicht.



Die Ehrengäste, unter ihnen Landesschützenmeister Manfred Schachner, Bezirksoberschützenmeisterin Anni Dietmann, Bezirksobmann des ASVÖ Josef Stöckl, Obmann der Schützenkompanie Hans Brandstätter und Bürgermeister Hans Schweigkofler lobten in ihren Ansprachen alle die gute und nicht so selbstverständliche Symbiose von Schützenkompanie und Sportschützengilde und wünschten weiterhin viele Erfolge.

Bild: Meinhard Tönig erhielt vom ASVÖ das silberne Ehrenzeichen. Foto: S. Trabi